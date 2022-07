Tutti, con vari articoli, stanno cercando di convincerci che per quest’estate le infradito non andranno più di moda. Che le dovremmo lasciare nella scarpiera, nascoste e inutilizzate. E che saranno le ciabatte a fare tendenza in spiaggia.

Non ascoltiamoli. Nel senso che se vogliamo acquistare anche le ciabatte, ben vengano. Però, visto che i conti fan fatica a tornare, non facciamoci incantare da chi pretende di dettarci la moda a tutti i costi. Le infradito continueranno ancora a fare il loro lavoro, senza farci sfigurare. Magari, da abbinare con i costumi da uomo e donna che faranno tendenza in estate.

Sono davvero numerose le calzature di questo tipo che il mercato propone anche per l’estate 2022

Anche perché ormai le fanno di tutti i tipi. Infradito con zeppa e tacco o come espadrillas e in vera pelle. Eleganti o pratiche, in gomma o in corda, le infradito danno veramente spazio alla fantasia degli stilisti. E, soprattutto, permettono ai nostri piedi di respirare comodamente, visto il caldo estivo, non solo in spiaggia.

In realtà, se una volta questo tipo di calzatura veniva considerata solo per il tempo libero, ormai è stata sdoganata anche per momenti mondani. Basta, insomma, associarla esclusivamente ai costumi e alle spiagge, nel classico modello, da pochi euro, in gomma, che si stacca a fine vacanza.

Ormai, le propongono in ogni versione. Vanno molto di moda quelle con le applicazioni di gioielli. Così come modelli in tweed. C’è chi opta per infradito con pelle metallizzata o con dei lacci che si possono annodare alle caviglie. Insomma, la fantasia non manca di certo a chi le produce.

Infradito con zeppa e tacco o come espadrillas, di gomma o in vera pelle saranno il top per l’estate 2022 grazie a questi modelli perfetti per ogni abito

Il che le rende versatili per ogni abito. Non più solo il classico copricostume, ma anche un elegante pareo si presta alle calzature infradito più chic. E che dire di vertiginose minigonne che potrebbero esaltare gambe abbronzate, accompagnate da infradito col tacco in legno. O vestiti lunghi, da sera, con elegante infradito “gioiello”.

Le influencer stanno esibendo modelli curiosi con zeppa che permettono, a chi le porta, di camminare comodamente durante il giorno. E le infradito rasoterra sono proposte in vari modelli, come, ad esempio, con le borchie. Molto carine sono anche nella versione tweed con il tacco più largo o quelle con listini di nappa soffice che accarezzano i nostri piedi.

Insomma, l’estate 2022 si annuncia, a livello di infradito, un’autentica passerella di modelli creativi dove ognuno potrà trovare quello che meglio lo rappresenta.

