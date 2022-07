Per una domenica alternativa e indimenticabile da trascorrere in famiglia o con gli amici, al Nord Italia c’è una meta imperdibile per gli amanti della montagna e del lago. Si trova nel comune di Arsiè, tra il Massiccio del Grappa e l’altopiano di Asiago. Praticamente alle porte delle Dolomiti, nella punta a nord-ovest della provincia di Belluno. Un punto strategico anche per il passaggio degli eserciti: qui, infatti, durante la Prima Guerra Mondiale fu eretto un fortino a Cima Campo.

A ben 1.472 metri d’altezza, c’era infatti una posizione strategica contro il nemico che aveva base oltralpe. L’altopiano si sviluppa tra i 300 e i 1.500 metri di altezza ed è una meravigliosa perla incastonata tra le montagne. Una meravigliosa conca tra Veneto e Trentino a un’ora da Padova, una vera gemma verde risplendente di vegetazione e di luce.

La zona è ricca di piccole frazioni e paesini, e si presta a incredibili escursioni per la bellezza del clima e la qualità dell’aria. Gli appassionati di vacanze escursionistiche troveranno pane per i loro denti, a tutti i livelli. C’è possibilità di godersi percorsi sia da novizi che da esperti, e tutti troveranno possibilità per divertirsi. Anche per chi ama le passeggiate a cavallo ci sono tantissime interessanti alternative. Ma una meta in particolare è da brividi.

Tra Veneto e Trentino a un’ora da Padova l’incredibile fiordo norvegese con acque turchesi dove andare in vacanza in giornata

Si parte dal Lago di Corlo, ricco di camping e di punti turistici. Il territorio è ottimamente servito, tra i comuni di Belluno, Bassano del Grappa e Trento, facilissimo da percorrere. In particolare, un punto da non dimenticare assolutamente è il meraviglioso Ponte delle Corde. Proprio qui in zona si parcheggia al ‘Mondo di Fortunato’, dove si possono noleggiare canoe, pedalò e tutta l’attrezzatura necessaria a un’escursione sul lago. Da qui è possibile raggiungere un posto meraviglioso, con soli 20 minuti di escursione: la cosiddetta Cascata Nascosta.

Qui si rimane senza fiato due volte: la prima, quando si raggiunge l’arco di rocce che fa da ingresso ideale a questo luogo. La seconda, quando si entra poi nelle grotte e ci si può tuffare nelle acque turchesi, cristalline, di questo laghetto. L’emozione è indescrivibile e si può capire solo se la si prova. Qui, tra le rocce e le acque, non serve viaggiare troppo con l’immaginazione per dimenticarsi di essere in Italia. Anzi, il paesaggio e i colori ricordano la Norvegia, il Nord Europa, punti incontaminati di assoluta bellezza che però possono essere ritrovati anche qui. Basta sapere dove cercare!

