Il dolce veloce senza cottura top dell’estate si fa con i pistacchi e altri 3 ingredienti in 20 minuti

Cucinare in estate è decisamente più faticoso che in inverno e in primavera. Il caldo di questi giorni e la voglia di scappare in fretta al mare potrebbero toglierci la voglia di passare ore davanti ai fornelli. Questo non significa che dobbiamo accontentarci della prima cosa che capita e rinunciare a piatti sfiziosi o ai nostri amati dolci. Basta scegliere la ricetta giusta. Ad esempio il dolce veloce senza cottura top dell’estate 2022 si fa con appena 3 ingredienti e gli straordinari pistacchi. E riusciremo a portarlo in tavola in 20 minuti senza accendere il forno.

Il dessert ai pistacchi, yogurt e avena soffiata ci farà letteralmente impazzire

Iniziamo sfatando un mito. Fragole, frutti di bosco e cioccolato sono perfetti per preparare ottimi e veloci dolci estivi. Ma non sono l’unica scelta che abbiamo a disposizione. Iniziamo invece a guardarci intorno e proviamo a rivalutare i pistacchi, un alimento davvero straordinario e con ottimi valori nutrizionali. Abbiniamolo allo yogurt greco e all’avena soffiata e creeremo un capolavoro culinario.

Per 2 porzioni del nostro dessert di yogurt e pistacchi ci serviranno:

30 grammi di avena soffiata;

130 grammi di yogurt greco;

10 grammi di pistacchi;

1 cucchiaio di miele;

acqua (facoltativo).

Il dolce veloce senza cottura top dell’estate si fa con i pistacchi e altri 3 ingredienti in appena 20 minuti

Il dolce con i pistacchi non è soltanto buonissimo e veloce. È anche semplicissimo da preparare e adatto a chi ha poca dimestichezza con la cucina.

Pesiamo 8 grammi dei nostri pistacchi e mettiamoli nel frullatore insieme a un cucchiaio di yogurt. Iniziamo a frullare fino a ottenere una crema. Se notiamo che è troppo densa o si formano dei grumi possiamo aggiungere due cucchiai d’acqua.

Prendiamo una ciotola e iniziamo a mescolare manualmente l’avena soffiata, lo yogurt e il miele. Quando il dessert inizia ad amalgamarsi aggiungiamo anche la crema ai pistacchi appena preparata.

Mischiamo ancora e poi dividiamo l’impasto in due bicchierini. Facciamo riposare in frigo per qualche minuto e tiriamoli fuori. Il tocco di classe sarà quello di decorare con i pistacchi rimasti opportunamente trasformati in granella.

Se vogliamo un dolce più solido e simile a un semifreddo possiamo farlo compattare in frigo per 10-12 ore. In questo caso, però, la granella di pistacchi va aggiunta al momento di servire.

