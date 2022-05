Conserviamo scarponcini, stivali e calzature imbottite e pesanti per dare spazio a sandali gioiello, infradito con Platform e sabot di nuova generazione. Dopo i mesi invernali i nostri piedi finalmente vedranno la luce del sole e rimanere freschi. Ma siamo davvero pronte a sfoggiarli senza nessun timore?

Corriamo ai ripari se non abbiamo provveduto a pedicure per ammorbidire i calli ed eliminare la pelle secca e squamosa. Di certo non potremo mettere in mostra delle dita e delle unghie ben curate, anche se abbellite in modo naturale e semplice. L’effetto sarebbe disastroso e tenderemmo a coprirli con lunghe gonne e pantaloni palazzo, per non essere guardate. Se non abbiamo particolari esigenze, e vogliamo solo rendere la pelle setosa con qualche ingrediente, non è necessario andare dall’estetista immediatamente.

Indossiamo i sandali senza imbarazzo grazie a questi rimedi naturali che rendono i piedi morbidi e perfetti

Prepariamo i nostri piedi per l’estate, apriamo la dispensa di casa e controlliamo se qualche elemento può fare al caso nostro, risparmiando anche su costose creme e impacchi.

Il classico metodo per garantire un aspetto presentabile è praticare inizialmente una pedicure con l’aceto, ingrediente base per molti utilizzi. Per eliminare screpolature, dovute alla pelle secca, è importante idratare e nutrire i nostri piedi, e quale miglior rimedio usare se non la famosa buccia di banana? Uno scarto che vale oro sotto molti punti di vista, un toccasana per i nostri piedi malconci. Basterà disporre sulla pelle le bucce e sigillare con la pellicola per 15 minuti. Poi sciacquiamo con acqua tiepida e passiamo una crema idratante, in poche settimane noteremo la differenza.

È un ottimo emolliente anche la glicerina vegetale, il glicerolo, da diluire in parti uguali con l’acqua di rose, ricca di nutrienti e dalle proprietà idratanti. Applichiamo questo composto sui piedi ogni giorno massaggiando con i polpastrelli. Per un risultato ancora più evidente, mettiamo anche dei calzini di cotone e lasciamo agire per tutta la notte.

Pelle liscia in poche mosse

Usiamo la tecnica del calzino per rigenerare i talloni con l’olio di sesamo, ricco di antiossidanti. Dopo aver lavato per bene i piedi con semplice acqua e sapone, distribuiamo l’olio su tutto il piede e lasciamo che faccia effetto per qualche ora.

Realizziamo una crema fai da te estremamente nutriente per ammorbidire le parti più dure, con un cucchiaio di burro di karité e 10 gocce di olio di mandorla. Mescoliamo bene i 2 ingredienti e massaggiamo delicatamente sulla pelle, infiliamo dei calzettoni di spugna e avvolgiamo anche della pellicola trasparente. Lasciamo in posa per un’ora circa e poi potremo sciacquare i piedi ed applicare una classica crema idratante.

Quindi, indossiamo i sandali senza imbarazzo grazie a questi rimedi straordinari, senza vergogna potremo sfoggiare i nostri piedi morbidi e setosi.

