Finalmente a breve arriverà il momento di scoprire i piedi liberandoli dalle scarpe chiuse, si potranno sfoggiare i sandali più belli della scarpiera. Anche se sono stati nascosti tutto l’inverno, i piedi devono essere preparati per la bella stagione. Tutti noteranno se non saranno adeguatamente curati e abbelliti. Quando non si ha molto tempo o disponibilità economiche per andare da un’estetista, cosa c’è di meglio che farlo comodamente a casa con le proprie mani?

Perché in estate si scoprono anche i piedi ed ecco una mini guida per fare una pedicure in casa da sole e prepararsi alle calzature adatte.

Pediluvio

Il primo passo per avere piedi da invidia, è fare un pediluvio per ammorbidire le parti secche. Trovare una posizione comoda sarà necessario, visto che si perderà un po’ di tempo. Per cominciare togliere preventivamente tutte le tracce di smalto con l’acetone. Immergere i piedi in una bacinella, o nel bidet di casa, colma di acqua tiepida insieme a bicarbonato e sale grosso, per detergere e togliere infiammazioni. Lasciare agire per una decina di minuti. Dopodiché sarà compito della pietra pomice togliere callosità e parti secche e screpolate.

Scrubs

Il secondo step prevede l’uso di un esfoliante, invece di comprarlo si potrà creare uno scrub in casa. Bisogna unire e mescolare 4 cucchiai di zucchero, 2 di olio extravergine e 5 gocce di olio essenziale di menta. Passare il composto sui piedi asciutti e massaggiare con media intensità per 10 minuti e poi sciacquare. L’alternativa è usare i fondi del caffè e qualche goccia di olio di cocco. Poi si potrà passare a tagliare e limare le unghie con attenzione e cautela, senza fare tagli troppo corti, eliminando le pellicine in eccesso.

Alla fine idratare

Alla fine massaggiare i piedi con della crema idratante per qualche minuto, in modo che entri in profondità e idrati alla perfezione. Adesso che i piedi saranno in perfetta forma si potrà scegliere lo smalto più colorato o brillante da poter applicare ed esibire agli amici.

