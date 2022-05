Queste temperature piacevoli fanno venire voglia di godersi qualsiasi spazio all’aperto, anche il più piccolo. Pensando all’estate in arrivo, cosa c’è di più entusiasmante che godersi la brezza fresca serale rilassati sul balcone? Una piccola sediolina con il tavolinetto abbinato o il divanetto sono la cosa che desideriamo di più quando fa caldo.

Purtroppo, però, non tutti hanno un bel terrazzo ampio o un balcone abitabile da godersi in tranquillità. Il più delle volte si hanno spazi molto limitati, soprattutto se viviamo in condomini con tanti appartamenti e balconi vicinissimi. Quindi, il problema non è solo il poco spazio, ma anche la tanto desiderata privacy. Con uno spazio ridotto a disposizione, difficilmente possiamo permetterci di installare siepi o strutture frangivista. Oggi, però, vedremo una soluzione molto efficace e decorativa per non preoccuparci più degli occhi indiscreti.

Se non c’è spazio su terrazzi e balconcini, al posto delle siepi scegliamo questa pianta ornamentale per proteggere la privacy

Se il nostro balcone ha una metratura abbastanza ampia, le siepi sono sicuramente utili per mantenere la privacy. Diverse sono le soluzioni che possiamo adottare per creare il nostro piccolo angolo privato di relax. Ma, nel caso in cui lo spazio calpestabile sia ridotto, meglio utilizzare una pianta che non richieda vasi troppo ingombranti. Per questo, la pianta ornamentale di cui parleremo oggi fa proprio al caso nostro, la tuia o thuja.

Nello specifico parleremo della Thuja Occidentalis, altrimenti chiamata cedro bianco.

Bellissima, ornamentale e dalla crescita rapida

Il genere Thuja comprende diverse specie arboree arbustive e sempreverdi di grandi dimensioni. A seconda della specie si passa da un’altezza di circa 40-60 cm fino a ben 80 cm. Il fusto di questi splendidi alberelli è dritto e dalla corteccia sui toni del marrone-arancio. La particolarità della tuia sta tutta nel fogliame, piccolo e fitto, che ricorda quello dei cipressi. Grazie a questo potremo creare delle fitte schermature per proteggerci dai vicini impiccioni.

È una pianta poco impegnativa da curare e resiste a qualsiasi intemperia. Attenzione solo ad afidi e cocciniglie che potrebbero attaccarla, ma anche al colpo di fuoco batterico. Preferisce terreni fertili di tipo calcareo o comunque in grado di trattenere abbastanza umidità. Adora il pieno sole, quindi nessun timore che secchi a causa dell’eccessiva esposizione solare. In più, tollera bene anche temperature molto basse come quelle invernali. Basterà potarla per ottenere la forma desiderata, più tondeggiante o più appuntita. Piantiamola in vasi stretti e alti, se abbiamo una ringhiera alta, altrimenti andranno bene anche più bassi.

Quindi, se non c’è spazio su terrazzi e balconcini, questa stupenda pianta fa proprio al caso nostro. Per godersi anche i piccoli spazi all’aperto è fondamentale sentirsi riparati da occhi indiscreti. Se abbiamo la fortuna di avere spazio a disposizione, evitiamo i cannicci di bambù o le reti sintetiche. Piuttosto utilizziamo le piante per creare un perfetto paravento molto più elegante e sofisticato.

