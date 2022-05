Abbiamo risparmiato per acquistare quella bellissima borsa firmata che adocchiavamo da tempo. Finalmente è nelle nostre mani e non potremo esserne più felici. La indossiamo più che possiamo, ma di certo non la utilizziamo tutti i giorni e per tutto il giorno. Quando non la utilizziamo facciamo spesso l’errore di lasciarla appesa all’appendiabiti o la mettiamo in mostra su qualche mensola. La borsa diventa così una sorta di complemento d’arredo da sfoggiare e ammirare. Ma le borse costose o in pelle sono estremamente delicate e possono rovinarsi facilmente. Non solo quando le indossiamo, ma anche quando le riponiamo dopo l’utilizzo. Per questo è bene sapere come prendercene cura e riporle nel modo giusto per non rovinarle.

Come conservare nell’armadio le nostre borse firmate o in pelle più un trucchetto furbo per proteggerle dalla polvere

La prima cosa da fare è sicuramente evitare di conservarle una sull’altra in una scatola. Questo farà perdere la forma originale alla borsa, oltre che segnarla, rovinando il tessuto. Quindi, usiamo della velina o della carta tipo di giornale per mantenerne la forma. Ma non appallottoliamo la carta, piuttosto apriamola e inseriamola nella borsa. Praticamente andremo a creare un riempimento della forma esatta dell’interno della borsa. Facciamo attenzione ad arrivare bene negli angoli interni, così non si piegheranno lasciando i segni.

La dust bag

La dust bag, cioè il sacchetto antipolvere, è fondamentale soprattutto per le borse in pelle o in materiali delicati. Usandola eviteremo che la polvere si depositi sulla borsa scurendola o macchiandola. In genere le borse costose hanno sempre questo sacchetto in dotazione, ma potrebbe capitare di non averlo. Basterà utilizzare una vecchia magliettina in cotone, meglio se bianca per evitare possibili trasferimenti di colore. Se la borsa ha la tracolla, facciamola passare dentro al collo della maglietta. Maniche all’interno, sia se la maglia è a maniche lunghe che a maniche corte. Pieghiamo il tessuto in eccesso della maglietta sulla borsa, in modo da non lasciare fori aperti.

Sia che usiamo la dust bag che la T-shirt, facciamo attenzione a quest’ultimo passaggio. Se la borsa ha la tracolla, non dovremo mai metterla all’interno del sacchetto. Questo perché non solo la tracolla potrebbe piegarsi e rovinarsi, ma creare un segno sulla borsa. Ora non ci resta che riporla nell’armadio con il fondo sempre appoggiato sulla mensola. Se proprio non abbiamo spazio e dobbiamo utilizzare una scatola, cerchiamo di disporle sempre così. Ovviamente se si tratta di pochette o clutch potremo anche adagiarle su un lato. Se le abbiamo trasformate decorandole con un foulard, rimuoviamolo prima di riporle, così eviteremo che si stropicci.

Quindi, ecco come conservare nell’armadio le nostre borse firmate e non farle rovinare nel tempo. In questo modo anche le borse meno pregiate dureranno sicuramente più a lungo. Alcune borse non passano mai di moda, altre ritornano in voga dopo anni e anni. È un grosso vantaggio averle sempre in ottime condizioni, così non dovremo per forza comprarne di nuove.

