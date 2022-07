Creare outfit sempre diversi e alla moda richiede fantasia e idee creative. Infatti, in questo modo, possiamo riuscire a rendere sempre nuovi i medesimi indumenti e accessori che abbiamo nel guardaroba.

Talvolta basterà variare gli abbinamenti per farlo, in altri casi invece vi sono accessori che si prestano a tanti usi differenti. È il caso del foulard, immancabile in ogni armadio e veramente tanto versatile.

Solitamente lo si tende a portare in modo classico attorno al collo. Accanto a questo impiego si è fatto largo anche un altro, cioè quello di indossarlo a mo’ di copricapo o fascia per capelli.

Pensare, però, che siano solo questi i modi di usarlo è ampiamente riduttivo.

Infatti è possibile indossare un foulard non solo al collo e in testa, ma in tante altre modalità inaspettate e chic.

2 coprispalle

Il foulard è un accessorio che può trasformarsi in veri e propri indumenti. Spesso lo si indossa anche a mo’ di stola appoggiato sulle spalle al di sopra di abiti eleganti.

Può però trasformarsi in un vero e proprio coprispalle.

Naturalmente per farlo il nostro foulard dovrà essere ampio, in questo caso non farà differenza se quadrato o rettangolare.

Dunque un primo metodo è poggiarlo dietro alle spalle facendolo passare sulle nostre braccia. Lo si fisserà poi in vita con una cintura. Avremo ottenuto così una sorta di kimono con tanto di maniche.

Vi è anche una seconda opzione. In questa dovremo annodare i due angoli vicini tra loro, così da formare un buco nel quale inserire le braccia. Ed ecco che potremo indossare il nostro coprispalle che si terrà ben saldo.

Indossare un foulard non solo al collo e in testa ma anche come coprispalle su un abito elegante più altri 3 modi

Il foulard può diventare, però, anche altri indumenti, al pari del pareo che si può indossare sotto forma di diversi abiti.

In questo caso il foulard, oltre che ampio, dovrà essere quadrato e in seta. Infatti questo materiale si presta meglio ad essere modellato senza cedere.

Prendiamo il foulard e facciamovi un nodo a due angoli vicini, tramite l’apertura formatasi lo infileremo al collo. Faremo passare la parte inferiore nell’apertura. A questo punto modelliamolo sul punto vita arrotolandolo e tirandolo su. Ci troveremo con due lembi al di sotto del petto che andremo ad annodare sulla schiena. Avremo ottenuto così un fantastico abito di cui si stenterà a riconoscere l’originale provenienza.

Allo stesso tempo, possiamo utilizzare anche il foulard a mo’ di top in diversi modi.

Pieghiamolo a formare un triangolo e adagiamolo sulla nostra schiena facendo trovare la punta superiore rivolta verso il basso. Prendiamo gli altri due angoli e portiamoli sul davanti incrociandoli sul petto. Li legheremo poi dietro al collo. Il risultato sarà un crop top davvero trendy da abbinare a pantaloni e gonne.

Se volessimo qualcosa di meno scollato, invece, possiamo provare un’altra tecnica. Prendiamo da un punto centrale il foulard e facciamovi due nodi. Prendiamo allora i due angoli superiori al nodo del foulard e leghiamoli al collo. La parte dei nodi dovrà ricadere lateralmente poco al di sotto. Leghiamo gli altri due lembi sulla schiena. I nodi daranno al top un aspetto bombato e attillato davvero particolare.

