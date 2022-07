Acqua come se piovesse. Purtroppo, però, in questa estate lo sta facendo davvero poco. Allora siamo noi a consumare acqua in questo modo. Docce refrigeranti alla sera e bottiglie e borracce durante il giorno.

Assumiamo liquidi costantemente, ma sembrano non bastarci mai. Il caldo opprimente, soprattutto al Sud, è mitigato solamente dal mare, per chi ha la fortuna di averlo vicino. Chi vive più all’interno, però, non può sentirne i vantaggi e può soffrirne davvero molto. Pensiamo agli anziani, per esempio.

La natura, come sempre, ci dà una mano. Stavolta, però, abbandoniamo l’idea della frutta, almeno per un momento, e concentriamoci sulla verdura. Per un frullato ricco di vitamine e antiossidanti che possa fare bene al nostro corpo per due aspetti molto diversi tra loro.

Il primo è estetico. Riguarda la pelle e il suo mantenimento. Il secondo, invece, riguarda uno dei problemi principali in cui può incorrere il corpo umano quando non è alimentato a dovere. Stiamo parlando del colesterolo alto.

Per prepararlo avremo bisogno di tre verdure. Potremmo poi arricchirlo, nel finale, con un ultimo tocco. Quello che ci serve possiamo ricavarlo dal nostro orto. Oppure, se quest’anno la produzione è stata scarsa, reperirlo nei vari mercati.

Per ringiovanire la pelle e abbassare il colesterolo potremmo preparare questa bevanda fresca e dissetante con alcuni ingredienti naturali

Andiamo a vedere gli ingredienti necessari:

2 peperoni rossi;

3 carote;

5 pomodori.

In particolare sono proprio i primi a essere un toccasana per la nostra pelle. Il forte quantitativo di vitamina C, infatti, insieme alla provitamina A fa sì che essi producano collagene, garantendo quasi uno schermo per i raggi del sole. Consumati crudi, i peperoni sono quasi terapeutici nel contrastare l’invecchiamento della pelle.

Un gradino sotto, ecco le carote, anch’esse assai benefiche per la pelle, ma, soprattutto, utili ad abbassare il colesterolo. Le sue fibre aiutano a ridurre l’assimilazione da parte dell’intestino, in più i sali minerali giovano a tutto il metabolismo.

Infine i pomodori. Essi, grazie alla concentrazione alta di licopene hanno grandi proprietà antiossidanti e svolgono un importante ruolo cardioprotettivo.

Ora, andremo a vedere come metterli insieme per creare un concentrato di verdura ottimo tanto per il palato quanto per l’organismo. Risciacquiamo bene gli ortaggi, andiamo a esportare le parti in eccesso e tagliamoli a pezzotti. Dopodiché li verseremo in un mixer. Gireremo fino a ottenere una crema liquida fluida. Possiamo inserire un paio di cubetti di ghiaccio prima di un’ultima frullata.

Mescoliamo bene e versiamo nei bicchieri. Volendo, potremmo arricchire il tutto con una spruzzata di limone.

Per ringiovanire la pelle e abbassare il colesterolo è da preparare questo concentrato di verdure con pomodori, peperoni e carote. Una delizia per il palato e una iniezione di sostanze nutrienti per il nostro organismo. Una soluzione, se vogliamo, piuttosto simile a un noto piatto della tradizione culinaria spagnola.

