Si suol dire che l’altezza sia mezza bellezza, fortunatamente è però solo un modo di dire. È innegabile, però, che qualche cm in più donato dalla natura tenda a dare slancio alla silhouette e alle gambe.

Purtroppo non tutte possiamo godere di grandi altezze, anzi, la maggior parte probabilmente si attesta su quella media di 1,50-1,60 m.

Non essendo propriamente delle top model, dunque, bisognerà stare attente al proprio look. Infatti outfit errati correrebbero il rischio di farci sembrare più basse e con le gambe più corte e tozze. Al contrario, qualche scelta ponderata potrebbe dare l’impressione di avere qualche cm in più.

Dunque ecco come vestirsi con un’altezza di 1,50 o 1,60 m per esaltare e slanciare la propria fisicità senza penalizzarla.

Errori che accorciano le gambe

La parte più invidiata delle donne alte è sicuramente il lungo stacco di coscia. Nel caso di un’altezza medio-bassa, non potendo disporre di gambe così affusolate e longilinee, sarà necessario non accorciarle ulteriormente con scelte sbagliate.

Dunque è consigliabile evitare tutti quegli indumenti che tendono a tagliare le cosce piuttosto che ad allungarle.

Da evitare, quindi, le mezze misure. Ad esempio le gonne midi, che arrivano oltre il ginocchio.

Stesso principio varrà per i pantaloni. Pinocchietti e bermuda, terminando sul polpaccio, accorceranno le gambe e ci faranno apparire più basse.

Come vestirsi con un’altezza di 1,50 o 1,60 m per valorizzare la bassa statura e sembrare più alte e magre

Alle mezze lunghezze sono preferibili quelle corte perché, mostrando quasi interamente la gamba, tendono a farci sembrare più slanciate.

Quindi ben vengano le minigonne, i mini abiti e gli shorts. Per quanto concerne questi ultimi, potremmo optare per i classici in jeans o per modelli più morbidi ma ugualmente di tendenza.

Possiamo indossare anche pantaloni lunghi o larghi, preferibilmente con la vita alta e associati a un crop top. Questo abbinamento, infatti, tende a far sembrare più alte di quanto si è.

Inoltre, nel nostro caso, sarà obbligatorio il tacco con i pantaloni larghi.

Una décolleté, una scarpa platform o una zeppa, infatti, regalerà qualche cm alle nostre gambe. I colori più indicati per le scarpe sarebbero quelli nude, che tendono a far apparire le scarpe come una continuazione della gamba.

Calzature alte sarebbero necessarie anche sotto a una gonna lunga. Nel caso di quest’ultima, sarà poi meglio optare per una dotata di un profondo spacco, perché il movimento non appesantirà la nostra figura.

Per quanto concerne i colori dei completi, meglio puntare su tonalità monocromatiche e non su fantasie. Unica eccezione le righe verticali, un classico per sembrare più alte e snelle.

Dopo aver visto gli indumenti per la parte inferiore del corpo, passiamo a quelli per la parte superiore.

Maglie e top con scollature e tagli asimmetrici sarebbero l’ideale, perché attirano l’attenzione e distolgono dalla lunghezza delle gambe. In più danno dinamismo alla silhouette ed evitano di inchiodarla.

Altro particolare da non trascurare è la scelta degli accessori. Meglio puntare su dimensioni ridotte, una borsa eccessivamente grande, ad esempio, ci farebbe apparire ancora più piccole in altezza.

