L’innalzamento delle temperature comporta un cambio di abitudini nonché di vestiario. Arriva il momento di indossare un abbigliamento più fresco e leggero, ma anche più vivace. Ovviamente l’outfit estivo comprenderà anche indumenti per il mare. D’altronde anche i look marittimi richiedono una certa attenzione per non sfigurare in spiaggia.

Sceglieremo un costume da bagno che ci valorizzi magari che nasconda anche la pancetta e le cosce grosse. Naturalmente sarà necessario trovare qualcosa di trendy da indossarvi al di sopra.

Grande classico in spiaggia è il pareo. Non solo come copricostume o gonna, il pareo si può indossare però anche come un vero e proprio vestito.

Tanti modi di indossarlo

Il modo più classico per portare il pareo è indossarlo a mo’ di gonna lunga o corta. Lo si può abbinare quindi a un top o al pezzo di sopra del costume. Molte lo usano anche per coprire interamente il corpo e il costume. Può essere un modo per coprirsi dal sole in spiaggia o per entrare in un locale durante la giornata di mare.

In realtà il pareo può diventare anche un vero e proprio abito trendy, soprattutto considerando le bellissime fantasie che spesso lo caratterizzano. Di conseguenza può valicare i limiti del lido e divenire il capo di punta di un’outfit strepitoso e perfetto anche per andare in giro, uscire e andare alle feste. Una mise ideale per le vacanze e che ci porrà sempre al centro della scena.

Basterà solo sapere come annodarlo per ottenere quest’effetto.

Non solo come copricostume o gonna, il pareo può diventare un abito elegante e chic da indossare annodandolo in questi 3 modi

Per trasformare il pareo in un vestito ovviamente dovrà essere abbastanza grande. Data tale premessa vediamo come procedere.

Il primo modello di abito ha uno scollo a cuore e incornicia il seno. Oltre al pareo richiede l’uso di un bracciale rigido. Basterà aprire il pareo e tenerlo dietro la schiena. Porteremo sul davanti i due lembi e li faremo passare dentro al bracciale posizionato sul seno. Tireremo poi i due angoli e facendoli passare sotto al seno li annoderemo dietro.

Il secondo vestito pareo invece si legherà attorno al collo. Dopo aver posizionato dietro le spalle il pareo aperto, prendiamo i due lembi e incrociamoli sul petto. Li arrotoleremo poi un paio di volte su se stessi. Poi basterà intrecciare i due lembi e infine legarli dietro al collo.

La caratteristica dell’ultimo abito è lo scollo all’americana, davvero di tendenza. Questa volta partiremo posizionando aperto il pareo davanti al corpo. Annoderemo i due lembi dietro la schiena. Ripieghiamo la stoffa sul busto e avvolgiamola sui fianchi. Fermiamo il tutto facendo un nodo sul lato.

Sarà sufficiente dunque annodare il pareo in modo diverso per ricavarne tante nuove versioni che si presteranno ad altrettante occasioni. Da semplice accessorio da spiaggia diventa così un capo vero e proprio che ci renderà uno schianto.

