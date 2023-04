Indossare tacchi alti e scomodi? Ecco il segreto di Caterina Balivo per stare in piedi tante ore senza soffrire

Le scarpe fashion e chic con tacco vertiginoso ci rendono più sensuali e femminili, ma spesso indossare diventa una vera punizione. Per evitare insopportabili dolori e vesciche, scopriamo i rimedi e la soluzione adottata da Caterina Balivo.

Non c’è dubbio che indossando delle sofisticate scarpe con il tacco alto il nostro look finale si trasformi completamente. Soprattutto quello sottile, spesso ci fa sentire più sensuali e

affascinanti e impreziosisce qualsiasi outfit, anche quello più semplice. In certe occasioni diventa quasi una regola scegliere calzature con tacco, ad esempio per matrimoni o cerimonie formali e importati. A volte i dolori ai piedi diventano insopportabili, una vera e propria tortura di cui vorremmo fare volentieri a meno. Quindi finiamo di portare in borsetta un paio di scarpe

sostitutive basse e confortevoli, per trovare un po’ di tregua alla nostra sofferenza. L’unica consolazione, quando torniamo a casa, è immergere i piedi in una bacinella con acqua per fare un pediluvio rigenerante, che possa donare sollievo. Poi potremo fare stretching, dei massaggi manuali o con delle palline direttamente sulla superficie plantare.

Indossare tacchi alti e scomodi? Ecco i rimedi antidolore

Esistono, però, dei trucchetti che possono aiutarci a rendere più sopportabili un tacco 12. Prima cosa è acquistare una calzatura in linea con la forma del piede, optando per un tacco con base larga e tomaia meno stretta possibile. Per prevenire il dolore, se le scarpe sono nuove, scaldiamole con il phon e indossiamole con un paio di calzini spassi, per allargarle. Ma non sempre è possibile ricorrere a questo metodo, a maggior ragione se dobbiamo trattare materiali più delicati come pelle e camoscio. Potremmo optare per dei semplici ed economici cuscinetti in gel trasparenti, da inserire all’interno della scarpa, nei punti critici. Inoltre, potremmo allenare il piede al tacco, camminando scalzi o facendo esercizi punta-tacco. Sarebbero anche utili dei movimenti da fare per sollecitare le articolazioni e distendere i muscoli del

polpaccio. Sicuramente abituarci pochi minuti al giorno potrebbe essere un’altra soluzione, per non traumatizzare troppo i nostri piedi.

Il semplice trucchetto di una nota conduttrice TV

Molte donne del piccolo schermo, per essere al top, indossano splendide calzature ma

apparentemente poco confortevoli. Come fanno a indossare tacchi alti e scomodi? Alcune di loro ci sono abituate e non hanno problemi a tenerle per molto tempo, altre hanno svelato alcuni preziosi segreti. È il caso della meravigliosa conduttrice Caterina Balivo, esempio di semplicità e raffinatezza, si presenta sempre con uno stile chic e tacchi alti. In un post di Caterina si vede mentre toglie le vertiginose e strette scarpe, svelando il trucchetto per non soffrire: del balsamo. Effettivamente con un semplice stick potremmo applicare del balsamo o vasellina. Entrambi servono ad ammorbidire la calzatura, riducendo l’attrito.