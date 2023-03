Maria De Filippi non sbaglia un colpo, il successo delle sue trasmissioni sono insuperabili. Una donna dal carattere forte e tenace che ama lo sport e le caramelle al limone. Ma nasconde un incredibile passione, il vero motivo del suo look sempre impeccabile.

Look sofisticato e chic con tacco a spillo o sneakers: la passione inaspettata di Maria De Filippi che pochi conoscono

La grande Maria De Filippi è considerata la regina indiscussa di Mediaset, tutti i suoi programmi riscuotono tantissimo successo e appassionano il pubblico. Una straordinaria donna che esprime sempre il suo parere con molta delicatezza e forte empatia. Ha carattere forte e tenace, ma sembrerebbe avere alcune debolezze, ad esempio sarebbe ipocondriaca, tanto da avere sul telefono parecchi numeri di medici specializzati.

La signora della tv ha diverse passioni, oltre ad amare disperatamente le caramelle al limone, adora praticare il crossfit. Infatti, il suo fisico scolpito è il risultato, non solo di una sana alimentazione, ma anche di allenamenti costanti e impegnativi. Un’altra passione, che non rivela spesso, riguarda l’abbigliamento. Non ama gli outfit troppo esuberanti e indossa sempre abiti eleganti e sobri, ma sempre griffati. Adora alcuni brand come Saint Laurent e Alexander McQueen, optando sempre per un look stiloso, che rispecchia la sua personalità.

In occasione delle note trasmissioni come Amici, Uomini e Donne, C’è posta per te, l’abbigliamento di Maria è sempre impeccabile, e non mostra esplicitamente loghi e marchi. In realtà è una vera fashion victim che non rinuncia al lusso, ma senza eccessi, scegliendo linee pulite ed essenziali. Avremo notato i suoi tubini sensuali e minimal, in apparenza semplici, firmati Dior. Di Saint Laurent gli outfit più aggressivi e rock’n’roll, lussuose gonne di pelle, camicette e pantaloni aderenti, che mettono in risalto un fisico da urlo.

Ha sfoggiato in inverno i pantaloni di velluto molto glamour, che superano i mille euro, abbinati ad una blusa nera trasparente decorata con semplici pois bianchi. A completare lo stile senza eguali della De Filippi sono le lussuose calzature da capogiro. Look sofisticato e chic con tacco a spillo o sneakers, sempre alla moda e fashion. Ha calzato le comode Luis Vuitton Run 55 del valore di oltre 900 euro, le sneakers Archlight, 790 euro, un brand che apprezza molto.

Le scarpe décolleté preferite

Sfoggia con estrema eleganza e disinvoltura tacchi vertiginosi, il suo modello preferito è l’intramontabile décolleté, che riesce ad abbinare alla perfezione ogni volta. Riesce ad essere femminile scegliendo colori sempre diversi, come il total black, nude e anche con qualche tonalità più stravagante, lucide o in velluto. Ha indossato le bellissime pumpe in suede firmate Gianvito Rossi, che costano più di 500 euro. La sua personalità emerge sempre con il suo stile glamour e di tendenza, che si tratti di outfit casual o più formali.