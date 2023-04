Addio a piedi puzzolenti e cattivo odore delle scarpe, per profumarli Benedetta Rossi ci svela i trucchetti

Piedi e scarpe maleodoranti a fine giornata sono un problema abbastanza diffuso, ma a volte il cattivo odore è insopportabile e difficile da gestire. Niente paura! A rivelarci qualche semplice rimedio è la simpaticissima Benedetta Rossi.

La meravigliosa sensazione che proviamo dopo aver fatto la doccia è indescrivibile, ci sentiamo freschi e profumati e la pelle emana un odore favoloso. Vorremmo avere quel buon profumo più a lungo possibile, ma spesso non è così, soprattutto dopo lunghe giornate di lavoro o faccende domestiche. A volte può dipendere dai cibi e dalle bevande che assumiamo, dalla flora batterica o dalle cattive abitudini. È normale sudare anche dopo un’intensa attività fisica, ma di certo se utilizziamo materiali sintetici a contatto con l’epidermide, peggioriamo la situazione. Potrebbe metterci a disagio anche la sudorazione dei piedi che provoca una spiacevole puzza, che può rovinare le scarpe che indossiamo. Oltre al tipo di calzini che scegliamo, l’eccessiva sudorazione, bromidrosi, potrebbe dipendere da vari fattori, come scarsa igiene, iperidrosi, scarpe non traspiranti, temperatura esterna.

Addio a piedi puzzolenti e cattivo odore delle scarpe con questi rimedi naturali contro il sudore

Per eliminare la puzza dalle calzature non basta scegliere quelle di ottima qualità, se i nostri piedi producono molto sudore possiamo intervenire con alcuni rimedi. A consigliarci alcune semplici ed efficaci soluzioni è l’amatissima Benedetta Rossi, blogger, scrittrice e conduttrice dalle mille risorse. La simpaticissima vip del piccolo schermo non si occupa solo di cucina, ma spesso dispensa utili consigli per la casa e per alcuni problemi quotidiani. A tal riguardo, propone l’uso dell’amido di mais o del borotalco per catturare il tanfo dalle scarpe.

Basterà spargerlo all’interno della calzatura la sera, per rimuoverlo solo la mattina seguente. Potremmo usare, in alternativa, lo stesso procedimento utilizzando però il bicarbonato, ingrediente versatile che avremo in casa sicuramente. Un’altra soluzione sarebbe l’aceto, da strofinare sulla superfice interna, con l’aiuto di un panno pulito, un rimedio utile anche a togliere lo sporco. A costo zero potremo riciclare le bucce degli agrumi, ben asciugate, per sistemarle dentro le calzature, magari quando le riponiamo nella scarpiera. Benedetta ci svela che per dire addio a piedi puzzolenti e cattivo odore delle scarpe potremmo versare poche gocce di oli essenziali sulla soletta.

Lavare le calzature attentamente

Esistono tantissimi ingredienti utili a non fare puzzare le scarpe, come la lettiera per gatti, il sale, le bustine di tè nero, rametti di aromi. Ma in alcuni casi è necessario lavarle, a mano o in lavatrice, l’importante è farlo con attenzione e utilizzando un sapone neutro. Non tutti i modelli e tessuti sono adatti al lavaggio in lavatrice, escludiamo pelle, camoscio e tutti i materiali delicati. Possiamo mettere nel cestello quelle da ginnastica, togliendo prima soletta e lacci, impostando la temperatura a 30° e la centrifuga inferiore a 600 giri.