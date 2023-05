Indossare il colore giallo aiuta a sembrare più magre: suggerimenti per valorizzare fianchi, gambe e lato b in riva al mare

Ci sono colori che riescono perfettamente a creare un effetto snellente che al mare può tornare davvero utile. Soprattutto durante le passeggiate e i pranzi ufficiali quando la luce mette in evidenza i difetti, il colore giusto può fare la differenza. Uno di questo è il giallo.

Un paio di taglie in meno senza aver fatto la dieta? Forse non è possibile eppure l’effetto ottico che da un vestito o un capo di abbigliamento giallo è proprio questo. Analizzando la tabella che mette a confronto psicologia e colori, il giallo non è uno di quelli da sottovalutare. Trasmetterebbe gaiezza, brillantezza e vivacità secondo gli studiosi quindi dobbiamo averlo senz’altro nell’armadio. Soprattutto perché aiuta a snellire la figura. Vediamo come.

Il giallo è un colore che attira l’attenzione e colpisce così tanto da relegare in secondo piano i difetti del fisico. Se vogliamo allontanare l’attenzione dai fianchi, per assurdo, dovremmo indossare una cinta gialla. Gli occhi indiscreti si concentreranno sul colore invece che sulle dimensioni del nostro girovita. Anche un paio di carpe gialle, un bracciale o una collana gialla raggiungeranno lo stesso scopo.

Trucchi da conoscere

Indossare il colore giallo aiuta ma mette paura. Quando si tratta di abbigliamento ci sembra impossibile abbinare l’outfit con questo colore ed è un peccato. Negli anni Sessanta, quando le forme erano di moda, questo era uno dei colori più utilizzati. Oggi dobbiamo riscoprirlo perché oltre a mettere in evidenza le forme, le valorizza nella maniera più efficace. Se dobbiamo partecipare a una cerimonia in riva al mare un vestito giallo lunghezza poco sotto alle ginocchia con svolazzo si abbina perfettamente alle tinte pastello rosa o crema. Di questo colore dovrebbero essere scarpe, borsa, giacca e accessori vari. La larghezza dei fianchi diventerà completamente superflua.

Al contrario un abito stretto di colore viola con una giacca gialla che stringe all’altezza del lato b metterà in evidenza le nostre curve contenendole in maniera elegante. Scarpe e smalto giallo giallo completeranno l’outfit perfetto da indossare in riva al mare.

Indossare il colore giallo aiuta anche i reali

Per valorizzare il lato b in spiaggia, mini gonnellini svolazzanti di colore giallo sono da abbinare a giacche smanicate e sagomate che stringano sui fianchi. Mentre le gonnelline corte a fantasie floreali possono essere abbinate alle canottiere con trame lavorate o plissettate di un colore giallo scuro.

Molte star appassionate di moda e beauty hanno affermato di indossare colori accesi e brillanti dalla vita in su per valorizzare le cosce e i fianchi. È un’ottima strategia. In questo modo anche le forme più importanti potranno accedere ai vestiti aderenti monocromatici o con le fantasie più particolari.

Il giallo inoltre fa impazzire i reali. Un vestito giallo neon sono stati indossati alla principessa Eloise di Orange Nassau alla celebrazione di Zapp Award 2022. Lo stesso vestito è stato riproposto dalla principessa Victoria di Svezia erede al trono durante il Polar Music Prize in questo 2023. Non spaventiamoci se dobbiamo abbinare questo colore, le soddisfazioni saranno sempre maggiori dei rischi.