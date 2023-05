Dai massimi di gennaio le quotazioni Tinexta hanno perso circa il 40%, ma dopo un periodo di lateralità adesso sembrano volere accelerare nuovamente al ribasso. Siamo, quindi, in presenza di azioni che non accennano a frenare la loro corsa al ribasso. Quali sono i motivi alla base di questo ribasso? Quali potrebbero essere i supporti dai quali potrebbe scattare un’inversione al rialzo?

I punti di forza e di debolezza del titolo

I punti di forza di Tinexta sono tanti e il ribasso in corso non trova, sulla base dei fondamentali dell’azienda, alcuna giustificazione. Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati. Inoltre, l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini.

Anche per gli analisti il titolo è interessante. Negli ultimi 12 mesi, infatti, hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi. Inoltre, le revisioni EPS sono state fortemente riviste al rialzo negli ultimi 4 mesi. Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti, poi, è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento che si può stimare essere intorno al 50%.

Per quel che riguarda i punti deboli, possiamo dire che negli ultimi quattro mesi il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al ribasso così come l’opinione media del consensus degli analisti.

Infine, i prezzi obiettivo degli analisti del consensus differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l’azienda.

Azioni che non accennano a frenare la loro corsa al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tinexta (MIL:TNXT) ha chiuso la seduta del 25 maggio in ribasso del 4,92% rispetto alla seduta precedente a 17,01 €.

Il ribasso registrato al termine della seduta del 25 maggio è il peggiore da inizio marzo e arriva a interrompere una fase laterale in corso per circa un mese. A questo punto, quindi, potrebbe essere probabile un ribasso fino al prossimo supporto in area 16 €. Oltre, questo livello il supporto successivo potrebbe andare a collocarsi in area 13,2 €.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 17,76 €.

