Meglio le Gazelle di Chiara Ferragni e Miley Cyrus o le Superga di Levante?

È esplosa una vera mania questa primavera e si appresta a diventare tormentone estivo. Le sneakers ai piedi dei vip, soprattutto quelle femminili, stanno facendo discutere. Quali sono le più belle, le più iconiche, quelle assolutamente da possedere? Ecco come la pensano le star.

La famosa blogger italiana Chiara Ferragni ha inserito nei suoi outfit le Gazelle della Adidas. Il modello? Adidas per Gucci presentate alla sfilata Gucci Exquite per conquistare la fetta di mercato dello streetstyle e dello sport. Il materiale è il cotone Original GG stile vintage anni Ottanta e Novanta, colore nero e giallo con la stampa del trifoglio Gucci che rende chic il look primaverile ed estivo.

Il costo è esorbitante, 650 euro per un modello che rimarrà nella storia della moda e delle sfilate. Gli abbinamenti devono essere aggressivi e innovativi, urban e comodi allo stesso tempo. Pantaloni wide leg, body aderenti e bomber in pelle. Sono ideali con le Gazelle Gucci anche i blue jeans vintage anni Ottanta e i blazer oversize. Queste scarpe sono in grado di rendere di tendenza ogni tipo di abbinamento e scelta valorizzando i capi che abbiamo nel guardaroba.

Comodità in strada e nelle passerelle

Meglio le Gazelle di Chiara Ferragni o le sneakers di Levante? Levante è diventata la testimonial della Superga per il 2023. Il brand torinese è stato molto attento nella scelta andando a inserire nelle proprie fila un personaggio moderno, fresco e che non ha paura di sperimentare. Sneakers bianche e beige che dovrebbero essere rilanciate anche in questa estate che ci apprestiamo a vivere all’insegna dei look urban. Il modello indossato da Levante è il 2631 Stripe platform con suola alta e tomaia in cotone avorio.

Il costo di questo modello targato Superga è di 89 euro. La personalizzazione studiata per la cantante italiana prevede la punta rinforzata e la gomma a righe e potrebbe costare di più. Molte le occasioni presenti nei siti specializzati nella vendita dei prodotti Superga. A partire dal sito del marchio, per passare da Amazon e finire a Sport85. Camicia marrone, bomber scamosciato e calzettoni a metà polpaccio l’outfit scelto da Levante. Streetstyle ma con classe e senza rinunciare alla provocazione.

Meglio le Gazelle di Chiara Ferragni o quelle di Miley Cyrus?

Anche Miley Cyrus ha scelto le Gazelle. I fotografi l’hanno immortalata per le strade di Los Angeles con un paio di Gazelle rosse che ha scelto per un outfit casual. Viso senza trucco e tinta dei capelli castani sembra ringiovanita di 10 anni. Tomaia in pelle scamosciata, gomma vintage, look che mette in risalto il colore delle Adidas.

Si possono indossare con pantaloni neri svasati negli orli, cardigan e borsa griffata piccola o media. Comfort e stile sono le parole d’ordine per Miley Cyrus che non rinuncia agli occhiali neri dietro cui nascondersi dai paparazzi. Tentativo non riuscito. Se ci chiediamo quale sia la sneakers migliore per questo 2023, la risposta non è semplice. Per avere le Adidas griffate Gucci è necessario potersele permettere. Con il giusto budget la scelta ricade su questo modello. Se vogliamo risparmiare ma essere di tendenza possiamo scegliere le Superga. Se vogliamo azzardare con i colori allora le Gazelle rosse sono una vera sciccheria.