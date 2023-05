Per vacanze al mare e alle terme scegliamo quest’isola amata da Giorgio Armani mangiando e bevendo eccellenze

Viaggiare per raggiungere isole lontane è il sogno di molti. Prima era il desiderio di esplorazione a spingere molti uomini. Adesso, invece, spesso si pensa a Maldive e Seychelles per rilassarsi e vivere pienamente il mare. Vicino casa nostra esistono località ugualmente belle e interessanti dove andare in vacanza. Alcune sono la meta preferita di molti vip. Tra loro ci sono coloro che hanno scelto di soggiornarvi durante l’anno. Scopriamo un posto incantevole legato allo stilista Armani.

Ponti, weekend, ferie sono l’occasione giusta per evadere dalla solita vita. Scegliere dove andare da soli, in coppia o in famiglia può essere più o meno facile. Ci sono infatti periodi in cui desideriamo nello stesso tempo tipi diversi di vacanza. Possiamo evitare di rinunciare alle terme preferendo una località balneare in un posto affascinante in Italia. Si tratta di una piccola isola del Sud, meta delle vacanze di molti personaggi famosi.

Molti turisti apprezzano la bellezza della Sicilia. Si sceglie un soggiorno in questa Regione per tanti motivi. Attraggono ad esempio il mare, la natura, i siti archeologici, le città ricche di monumenti, i tanti borghi, il cibo tipico. Aggiungiamo a tutto ciò l’incanto delle tante isolette che la circondano. In particolare c’è Pantelleria, perla del Mediterraneo, dove potremmo andare in tanti periodi dell’anno.

Per vacanze al mare e alle terme scegliamo quest’isola del Sud

Il fascino di Pantelleria ha ammaliato nel tempo molti personaggi famosi. Ricordiamo tra tanti Giorgio Armani. Questo noto stilista ha deciso infatti di acquistare alcuni dammusi nell’isola nei primi anni Ottanta. Come ha detto in un’intervista a Vogue la sua villa è meravigliosamente attorniata da rose, gelsomini, palme e cipressi.

I dammusi sono case in pietra con un tetto bianco circolare. I turisti possono prenderli in affitto per un soggiorno rilassante.

Pantelleria è l’ideale per una vacanza al mare. Al posto di spiagge sabbiose ci sono soprattutto insenature, calette, ciottoli, rocce e pietre lisce digradanti nell’acqua. Oltre al classico bagno si possono fare immersioni per ammirare i fondali e magari qualche antica anfora. Con barche e gommoni invece si può andare piacevolmente in giro.

Pantelleria può essere la meta ideale anche per altro. L’ambiente offre tante terme naturali e benefiche. Citiamo quelle di Nikà, la sauna di Benikulà e lo Specchio di Venere, dove si possono utilizzare anche i fanghi. Molto frequentate sono pure le vasche con acqua termale di Cala Gadir.

Cosa mangiare e bere in vacanza a Pantelleria

Per quanto riguarda la cucina tipica, sono assolutamente da assaggiare i ravioli con ricotta e menta, la pasta con “l’ammogghiu” o pesto pantesco, il cous cous con pesce e verdure. I famosi capperi si possono gustare nelle insalate. Uno dei dolci locali è il bacio di Pantelleria, con un impasto fritto e della ricotta. L’isola è rinomata anche per il suo vino eccellente, il passito. Si abbinerebbe bene con la pasticceria secca e anche alcuni formaggi. Citiamo il Passito Sangue d’Oro prodotto dall’attrice francese Carole Bouquet e quello delle Cantine Pellegrino.

Pantelleria si raggiunge con un traghetto da Trapani o con l’aereo da varie città italiane. Per vacanze al mare e alle terme scegliamo quest’isola, torneremo a casa con magnifici ricordi.