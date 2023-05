8 sfumature di verde da abbinare senza sbagliare: alle cerimonie i reali inglesi lo fanno meglio di tutti

Nella vita di tutti i giorni il colore verde sta bene con le tonalità calde come gli arancioni ma crea contrasti troppo forti con alcune tonalità di giallo. Non è facile da abbinare ma quando ci riusciamo l’eleganza è garantita. Alcuni spunti che arrivano da Londra possono aiutarci.

Il verde ha delle tonalità molto raffinate e si abbina perfettamente con il color cognac o con abiti con sfumature crema o ghiaccio. I tailleur di questi colori sono adatti per eventi mondani, per cerimonie, inaugurazioni o mostre. Quando il verde si affianca al blu e si va quindi su tonalità più scure o verso il grigio chiaro allora il look è casual e va bene anche per impegni di tutti i giorni oppure per l’ufficio. Il verde molto scuro dovrebbe essere integrato a un giallo ocra o a parti di tessuto rosso o arancio.

Se abbiamo un tailleur verde bosco possiamo inserire un capo grigio dalla sfumatura perla a quella ferro ma anche bianchi neutri. Questi constasti sono molto delicati ed è difficile sbagliare la misura e diventare troppo appariscenti. È una via sicura da seguire. Le sfumature di verde sono tantissime. Il verde bottiglia si sposa bene con i toni naturali tipo sabbia, terracotta o acero, ma il colore perfetto con cui affiancare questo tipo di verde è il bordeaux.

Scegliere senza commettere errori

Tra le 8 sfumature di verde da abbinare senza sbagliare quello mela diventa molto chic se lo mettiamo accanto a un capo a tinte metalliche oppure con un particolare oro. Su un blazer sarebbe perfetto un foulard con tratti dorati ma anche con tutte le tonalità del blu, soprattutto blu oltremare. Il verde pistacchio andrebbe abbinato al beige e al bordeaux terracotta ma in primavera ed estate anche al bianco.

Se vogliamo vestire un abito dalle consistenze sottili ed eleganti e ci piace il verde acqua possiamo abbinarlo con tonalità di verde scuro simile al petrolio. Rimanendo sul look tutto verde anche gli accessori turchese, verde chiaro e Tiffany sono ottime scelte.

Il verde Tiffany è molto particolare, raffinato e ricercato risalta se decidiamo di utilizzarlo con le calzature. Un tacco importante in una scarpa verde Tiffany rende regale l’abito bianco panna, beige o grigio pelle. Gli abiti bianchi a tinta unita oppure quelli marroni o bronzo sono perfetti con scarpe e accessori di questo colore verde così particolare. Se abbiamo una giacca verde menta possiamo mettere insieme un look estivo perfetto. Vestiti floreali, pantaloni denim o in pelle, colori pastello e accessori fantasiosi si sposano senza stonare. Il look è sbarazzino e intrigante.

Il verde pare essere un colore molto caro ai reali inglesi. Camilla di Cornovaglia lo utilizza spesso e con tutte le tonalità possibili. Il motivo è dato dal fatto che il verde è il colore simbolo del reggimento fucilieri di cui lei è colonello in capo. Alle gare ippiche uno dei suoi abbinamenti preferiti è il verde mela scuro con il foulard a pois dorati. Eugenia di York ama il verde forrest in onore della festa irlandese di San Patrizio. La regina Elisabetta portava il verde Edimburgo in onore del marito per questo era il colore della livrea del principe.

Durante l’omaggio del 2021 al marito Filippo, la regina insieme alle dame in prima fila hanno indossato completi con questa tonalità di verde. La principessa Anna e la duchessa Camilla hanno scelto l’Edinburgh green che è stato inserito anche nelle carrozze e nelle auto impiegate per l’occasione. Il principe spesso girava per la campagna con un giaccone verde scuro oppure si recava alla messa con un loden dello stesso colore.