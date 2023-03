Indossare i jeans per un mese senza lavarli: cosa succede se lo fai? Te lo dice la scienza

Ogni quanto tempo dovremmo lavare i jeans? Te lo sarai chiesto un sacco di volte per poi lasciarti guidare dal buon senso. Ma qual è la giusta misura? Come orientarsi tra i fanatici della pulizia che li lavano ogni volta che li indossano e chi invece non li lava per mesi? La risposta ce la suggerisce la scienza.

I jeans sono il capo più democratico del Mondo, quello che varca ogni frontiera. Da quando sono stati inventati, la loro è stata una storia di inarrestabile successo. Chi non ne ha nemmeno uno? Sicuramente ti sarai chiesto quante volte lavarli se non ci sono macchie evidenti. Cosa succede ad indossare i jeans per un lungo periodo senza lavarli? I pareri sono molto diversi anche tra gli esperti del settore, ma su una cosa sono tutti d’accordo. I jeans non vanno lavati troppo spesso. Ed ecco il perché.

La particolarità dell’indaco

Il fascino del jeans deriva dal colore, l’indaco, che diventa sempre più bello con l’uso. Infatti sbiadisce nei punti di maggior contatto, dove si creano le pieghe del tessuto. Questa particolarità rende il capo fantastico. I lavaggi frequenti invece schiarirebbero i jeans in modo uniforme, eliminando quella caratteristica che li rende unici.

Per questo Chip Berg, il CEO di Levi’s, afferma di non lavarli mai. Sarebbe l’unico modo per non rovinarli e averli sempre in forma impeccabile. Ad affermare la stessa cosa è Victoria Beckham, che pure cura moltissimo la sua immagine. Ha ammesso di lavarli solo quando strettamente necessario e se ci sono macchie evidenti. Di solito invece, quando non li indossa, li appende semplicemente a una gruccia per farli rinfrescare.

Questa soluzione piace sicuramente ai più pigri che i loro capi non li laverebbero mai. Risparmiando così tempo e fatica ed evitando tante rogne. Niente più rischi di sbagliare il lavaggio o di ritrovarsi con un jeans sbiadito o, peggio, di un altro colore. Ma è una soluzione igienicamente tollerabile?

Indossare i jeans per quindici mesi senza lavaggio

Cosa succede se decidiamo di non lavare gli abiti che indossiamo? I capi che vanno a diretto contatto con la pelle come la biancheria intima andrebbero cambiati giornalmente, perché sono un ricettacolo di batteri che si annidano nelle zone calde e umide del nostro corpo. Ma vale lo stesso per i jeans? In Canada, l’Università di Alberta ha condotto un esperimento che dà una risposta precisa a questa domanda.

Uno studente ha indossato un paio di jeans per quindici mesi senza mai lavarli, ma cambiando regolarmente la biancheria. Alla fine della sperimentazione, la quantità di acari e batteri presente sul tessuto dei jeans era paragonabile a quella di un identico indumento non lavato da appena tredici giorni. Unico problema, il cattivo odore.

Ogni quanto lavare i jeans?

Una volta al mese è il lasso di tempo giusto. Così dicono gli esperti. In effetti dovrebbe essere l’odore a guidarci e a suggerirci ogni quanto tempo sottoporli a un lavaggio. Che poi va fatto rispettando delle regole precise, se vogliamo dei capi impeccabili come quelli che indossano le star.

Gli esperti del settore sconsigliano vivamente la lavatrice e consigliano il lavaggio a mano preceduto da un ammollo di almeno venti minuti. Il capo va lavato a rovescio in acqua fredda o a bassa temperatura, con poco detersivo. E risciacquato bene in modo che non rimangano residui di detergente tra le fibre del tessuto. Infine, niente asciugatrice.