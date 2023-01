Puoi dire addio ai batteri se la tua lavatrice ha questa funzione: avrai capi perfettamente igienizzati

La lavatrice è un elettrodomestico che dura a lungo e va scelto con cura ed attenzione. Ma se è arrivato il momento di cambiarla e di acquistarne una nuova, forse dovremmo prendere in considerazione alcuni modelli di nuova generazione che garantiscono una perfetta igienizzazione dei capi grazie alla tecnologia del vapore. Andiamo a conoscerli.

Se è arrivato il momento di acquistare una nuova lavatrice sono tante le variabili da prendere in considerazione. Dobbiamo scegliere il modello, la capacità di carico, la classe energetica, le prestazioni. Ma forse dovremmo fare qualche valutazione in più e cercare un elettrodomestico che permetta una buona igienizzazione dei capi anche a basse temperature.

Nei modelli tradizionali questa operazione si effettua con lavaggi a 90°, una temperatura adatta a capi resistenti ma non a quelli delicati. I modelli di nuova generazione offrono qualche opzione in più. Puoi dire addio ai batteri ed agli allergeni con una lavatrice così.

Igienizzare i capi

Tutti desideriamo che lavatrice ci restituisca un bucato perfettamente pulito. Ma forse dovremmo chiedere che il bucato sia anche igienizzato, cioè privo di germi e batteri che si annidano nei tessuti quando veniamo a contatto con superfici sporche e agenti inquinanti. È un’operazione da non sottovalutare. L’igienizzazione dei capi infatti è garanzia di salute per tutta la famiglia. Le alte temperature assolvono questa funzione, ma come fare con i capi delicati? Alcune lavatrici di nuova generazione sono dotate di una funzione in più, quella del vapore.

Puoi dire addio ai batteri con la funzione vapore

La funzione vapore permette di erogare minuscole particelle di vapore a temperatura e pressione controllate, durante il lavaggio o solamente nella fase iniziale e finale. Il vapore penetra nelle fibre del tessuto detergendolo e igienizzandolo a fondo, potenziando nello stesso tempo l’azione del detersivo. E questo a partire da una temperatura di appena 30° e con programmi brevi. Possiamo così pulire a fondo i capi delicati senza rovinarli e facendoli durare a lungo. Inoltre otterremo un importante risparmio di elettricità e di acqua. Infatti con un litro di acqua si possono generare circa 1000 litri di vapore.

La lavatrice non emanerà più cattivi odori perché il vapore igienizza anche il cestello eliminando germi e allergeni e prevenendo la formazione di muffe. E, una volta asciutti, i capi non saranno particolarmente spiegazzati perché il vapore distende i tessuti e previene la formazione di pieghe ostinate.

Vantaggi e prezzo

I vantaggi della funzione vapore sono innegabili. Si ottiene una perfetta igienizzazione dei capi anche a basse temperature preservando morbidezza e colore e, nello stesso tempo, si realizza un considerevole risparmio di acqua e di energia. In commercio è possibile trovare sia modelli esclusivamente a vapore sia lavatrici di ultima generazione che presentano anche la funzione vapore. Le marche più note nella produzione di elettrodomestici hanno realizzato e commercializzato modelli con funzione vapore a prezzi competitivi e non molto diversi da quelli delle lavatrici classiche. Si parte da circa 300 euro per i modelli base e si arriva a superare i 1000 euro per i modelli più sofisticati e performanti. Sono lavatrici silenziosissime e dal design intuitivo, molto facili da usare. I modelli più evoluti presentano impostazioni che si possono controllare direttamente dallo smartphone.