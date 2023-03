Il faccia a faccia tra Silvio e Gemma di Uomini e Donne, è un addio definitivo? La decisione inaspettata

A Uomini e Donne continuano i dissapori e le discussioni tra Gemma e Silvio, i due non sembrano trovare un punto comune. Ma quello che succede è davvero impensabile, come finirà tra i due?

I protagonisti indiscussi delle ultime puntate di Uomini e Donne, il noto programma televisivo pomeridiano, sono Silvio e Gemma. La loro frequentazione risale a più di un mese fa, quando il cavaliere arriva per corteggiarla, dichiarando un forte interesse. Tra i due nasce un bel feeling, che però a vita breve, la bella torinese manifesta un certo fastidio, causato dagli atteggiamenti e approcci di Silvio. L’uomo è particolarmente attratto da Gemma e non lo nasconde, anzi cerca di esprimerlo a parole ed a gesti, senza risparmiarsi. L’imbarazzo ha coinvolto anche la padrona di casa, Maria De Filippi, che con difficoltà ha descritto, con parole adeguate, i preparativi di Silvio prima di un incontro. Lui vorrebbe creare un’atmosfera più intima per trovare conferme e solidificare il loro rapporto, mentre lei sembra bloccata da queste richieste, preferirebbe più

romanticismo.

Il faccia a faccia tra Silvio e Gemma: le ultime puntate e la resa dei conti

Il rapporto tra i due comincia, quindi, a sgretolarsi, e Silvio mette in dubbio che possa piacere veramente alla dama. Lunghi silenzi, incomprensioni e la delusione di entrambi sembrano caratterizzare le ultime registrazioni in studio. Interviene dal parterre maschile anche Armando, esprimendo il suo disappunto nei confronti del cavaliere di Novara. Dopo uscite teatrali e malcontenti, mentre Gemma è profondamente in crisi, Armando la difende a spada tratta, critica l’atteggiamento fuori luogo di Silvio. Tra i due uomini nasce un’accesa discussione, intervengono anche Tina e Gianni che invece avrebbero da ridire sul comportamento di Gemma.

La dama, però, non sembra convinta di voler chiudere la frequentazione e vorrebbe chiarire e discutere, cosa che esclude Silvio, ormai sicuro di non piacerle. A sconvolgere nuovamente la situazione sono 2 bellissime donne che scendono le scale dello studio per corteggiarlo.

Davanti gli occhi affranti di Gemma, Silvio balla con una dama, ma subito dopo dichiara di non sentirsi pronto ad affrontare una nuova conoscenza, è ancora troppo amareggiato. Il faccia a faccia tra Silvio e Gemma continuerà, ma non per molto, perché lui prenderà una decisione inaspettata, andrà via dallo studio. Nonostante i vari tentativi, Silvio comunicherà l’abbandono del programma ed entrambi prenderanno 2 direzioni diverse in maniera pacifica. Ma sarà l’addio definitivo o c’è ancora speranza?

Armando e la nuova corteggiatrice

Armando Incarnato ha più volte espresso il desiderio di voler trovare l’amore in questa trasmissione, ma fin ora nessuno gli ha rubato il cuore. Il cavaliere ha però deciso di frequentare una nuova corteggiatrice appena arrivata, Sara. Ma anche questa volta Armando decide di mandarla via e non proseguire la conoscenza. Il rifiuto di un’altra corteggiatrice, scesa per lui, scatena le polemiche degli opinionisti, il dubbio è che possa avere una donna fuori dal programma.