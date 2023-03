Lavatrice, programma rapido o Eco? La scelta migliore se vuoi risparmiare un sacco di soldi in bolletta

Quale programma scegliere per ridurre i costi in bolletta? Le lavatrici in commercio offrono cicli di lavaggio molteplici e tarati sulle più diverse esigenze. Ma qual è quello preferibile in termini di risparmio? Come conciliare l’esigenza di avere un bucato perfettamente pulito con la necessità di ridurre i consumi? Andiamo a scoprirlo.

Le moderne lavatrici, anche quelle di fascia medio bassa, offrono molteplici funzioni e programmi di lavaggio che consentono di regolare tempi e temperatura per lavare alla perfezione capi e tessuti diversi. I modelli di punta offrono funzioni aggiuntive e sono spesso in grado di dosare automaticamente acqua e detersivo per garantire un bucato perfetto e zero sprechi. Ma se il nostro obiettivo è soprattutto il risparmio, cosa dobbiamo considerare?

Lavaggio Eco

Durante un lavaggio in lavatrice incidono maggiormente sui consumi finali la quantità di energia assorbita dal programma e la quantità di acqua utilizzata. Per questo motivo i programmi lunghi e ad alta temperatura sono quelli che comportano maggiori consumi. Dovremmo utilizzarli solo in casi strettamente necessari, in presenza di capi molto sporchi e con macchie difficili.

In tutte le lavatrici di nuova generazione è presente un programma Eco che offre un buon compromesso tra consumi e prestazioni. Sapere quanto consuma la nostra lavatrice in modalità Eco è facile. Si può rilevare attraverso la lettura delle etichette energetiche, dove sono riportati i consumi di energia dopo 100 cicli di lavaggio e la quantità di acqua, in litri, utilizzata in ogni lavaggio. Il programma Eco lava a una temperatura di 40°o 60° e ha un consumo energetico molto basso, in genere al di sotto di 1 kWh, sia a pieno carico che con carico ridotto.

Ciclo breve

Un’altra opzione utile offerta dalle lavatrici di nuova generazione è il lavaggio rapido. Questo programma permette di fare un lavaggio completo in poche decine di minuti. È ideale per rinfrescare dei capi, per rimuovere velocemente delle macchie o per piccoli carichi di biancheria di cui si ha immediata necessità. Non è adatto per capi molto sporchi che necessitano di lavaggi più lunghi, ma è una soluzione utile quando si ha fretta e quando i capi hanno bisogno solo di una rinfrescata. È conveniente anche in termini di risparmio, perché può essere impostato a basse temperature.

Lavatrice, programma rapido o Eco?

Sia il ciclo breve che il lavaggio Eco presentano vantaggi in termini di risparmio energetico, ma qual è più conveniente? Anche se il ciclo breve dura pochissimo, il programma che consuma meno è quello Eco. La differenza si presenta non tanto in termini di dispendio energetico, perché entrambi i programmi lavano a basse temperature, ma nel consumo di acqua.

Infatti, il programma rapido utilizza una maggiore quantità di acqua per ottenere lo stesso risultato in pochissimo tempo e per lavare piccoli carichi di biancheria. Quindi, in lavatrice, programma rapido o Eco? Se i capi sono tanti e mediamente sporchi usiamo il lavaggio Eco, che garantisce migliori risultati con minori consumi. Riserviamo invece il ciclo rapido alle situazioni di emergenza.