Indecisi su cosa comprare ai saldi? Ecco qualche consiglio per un cambio look da urlo

Consigli su come comportarsi ai saldi invernali per scegliere i pezzi d’abbigliamento giusti senza spendere una fortuna.

Mentre ancora stiamo meditando su come smaltire tutte le abbuffate delle giornate di festa, un altro pensiero cattura la nostra attenzione. Si tratta dei saldi di stagione che, come sempre accade, tornano ad aprire le danze nei primi giorni del nuovo anno. Nella maggior parte delle Regioni italiane cominceranno il 5 gennaio, quindi tra pochissimi giorni.

Ed è proprio l’occasione giusta per accaparrarsi quel particolare vestito o accessorio che a prezzo pieno fa tremare il portafogli. Allo stesso tempo, si tratta del momento perfetto per rinnovare il proprio guardaroba senza spendere una fortuna. È quindi fondamentale non lasciarsi sedurre dai cartellini ribassati e concentrarsi sui pezzi di cui veramente abbiamo bisogno.

Meglio dunque avere bene chiaro cosa manca nell’armadio e fare una sorta di lista a cui cercare di attenersi per non superare eccessivamente il budget. Se poi però pensiamo di avere già tutto e siamo semplicemente indecisi su cosa comprare ai saldi, ecco una mini guida per orientarsi al meglio.

Un trucchetto per lo shopping

Il primo consiglio per cercare di orientarsi tra le pile di capi che ci troveremo di fronte nei vari punti vendita è molto semplice. Il segreto sta nell’orientarsi sui capi più classici, ma che presentino un qualche dettaglio in forma, colore o materiale che li renda innovativi. È il caso del cappotto a doppio petto, utile anche per il prossimo inverno, che siamo soliti scegliere nelle nuances panna o cammello. Ma diventa molto più raffinato se lo troviamo con una mezza sfumatura avorio, che ne ammorbidisce le linee.

E anche la camicia formale da ufficio diventa più intrigante se la scegliamo in un colore diverso dal solito bianco o azzurro delicato.

Indecisi su cosa comprare ai saldi? Scopriamo quali capi non dobbiamo lasciarci assolutamente sfuggire

Ma vediamo nello specifico quali vestiti e accessori dovremmo senza dubbio prendere in considerazione per rivoluzionare il guardaroba in poche mosse. Particolarmente gettonati in primavera saranno gli abiti in jersey a maniche lunghe, da abbinare ad un cappotto sartoriale e stivali sopra il ginocchio. Per le più audaci, poi, consigliata anche la minigonna a vita alta con bottoni gioiello, da indossare con calze color nude. Altri elementi che andranno a comporre il guardaroba perfetto sono poi la blusa in raso o in pizzo bianco e i pantaloni in pelle.

Chi invece preferisce rimanere sul più classico jeans deve considerare che quest’anno è il modello straight a vita alta ad andare per la maggiore. Immancabili poi anche la gonna midi in satin e l’abito chemisier in maglia, pezzi must have adattabili per varie occasioni. Infine, approfittiamone naturalmente per fare scorta di pullover, maglioni e piumini da acquistare a prezzi corti per stare al caldo anche il prossimo inverno.

Borse e scarpe

Non resta quindi che scoprire qualche consiglio in merito ai vizi di shopping più amati da ogni donna, ovvero appunto borse e scarpe. Sul fronte calzature, puntiamo su biker, Mary Jane in velluto e mocassini colorati per il giorno, ma anche su slingback e décolleté per la sera. Per quanto riguarda le borse, lasciamoci conquistare da totebag in pelle morbida o comode borse a spalla.