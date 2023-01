La pizza al padellino sarà la super tendenza food del 2023, la proposta nasce dalla Campania

È tutta da assaporare la novità del settore pizza che caratterizzerà il nuovo anno. Dalla Campania, patria del piatto più semplice e delizioso al Mondo, arriva la novella. Ne parla il maestro Ciro Manfredi.

Titolare di due pizzerie di successo Ciro Manfredi si smarca dall’imprenditoria tout court che mette mano sul food. Evidenzia l’importanza delle competenze e della conoscenza profonda della cucina per poter risultare vincenti. Con lui circa 29 giovani collaboratori, il suo lavoro intenso e costante è anche motivo di grande soddisfazione. Il cliente chiede qualità e innovazione e lui soddisfa tali esigenze conquistando anche famosissimi come Bill De Blasio o Mariah Carey.

La pizza al padellino sarà la super tendenza dell’anno appena iniziato. Come e a che età ha iniziato la professione di pizzaiolo?

«Da giovanissimo, a 15 anni, ho iniziato a lavorare in una pizzeria a Scafati. Poi ho avuto la possibilità di lavorare all’interno di uno dei locali più importante di Capri e qui ho imparato molto. Ancora oggi collaboro con questa realtà. Qui ho avuto l’onore di servire persone molto note come Mariah Carey che mi ha colpito per la particolare semplicità e umiltà. Ancora, Paolo Bonolis, Cristiano Ronaldo, Diego Della Valle, Elton John».

Poi come si è evoluta la Sua carriera? Quali sono le tappe significative del Suo percorso?

«Nel 2011 ho avviato e realizzato un progetto a Scafati dove ho aperto una pizzeria. Nel 2018 ho partecipato all’Eataly a New York e qui ho offerto la nostra pizza al sindaco di allora, di origini italiane, Bill De Blasio. A seguire, tutti gli eventi di Napoli pizza Village (anche in giro per l’Europa) e quest’anno siamo inseriti all’interno della Guida di Luciano Pignataro sulle 200 pizzerie più importanti della Campania»

Come agisce per vincere la concorrenza?

«Oggi la concorrenza è molto sleale. Spesso chi non è del settore, fa imprenditoria sul food. Per quanto mi riguarda, mi concentro sul prodotto che è geolocalizzato e ben strutturato sulla zona. Punto al piccolo, alla nicchia e non guardo i numeri. Ho la mia clientela e non ho il pallino fisso di voler strafare con grandi escalation».

Che tipo di pizza fate per conquistare Mariah Caray?

«Il nostro è un impasto, se vogliamo più contemporaneo. Uso un tipo di farina 0 che assorbe molta acqua e questo rende la pizza altamente digeribile. I gusti variano in base alla stagionalità dei prodotti infatti cambiamo ogni 4 mesi circa le proposte perché utilizziamo ciò che offre il territorio». E per il 2023 la pizza al padellino sarà la super tendenza che Manfredi riserva ai suoi affezionatissimi clienti.

Lei dice: «la pizza mi ha salvato la vita», in che senso?

«Innanzitutto nel senso lavorativo e poi svolgo una professione che adoro. Mi sono innamorato di questo mondo dal primo giorno e lavoro in modo instancabile»

In vacanza riesce ad andarci?

«Ci vado perché me lo impongono. Mi concedo 15 giorni una volta l’anno. Per il resto sono sempre in locale. È il mio carcere d’oro. Amo quello che faccio».

Lei prima ha accennato all’imprenditoria del food….cosa ne pensa?

«Credo che chi fa impresa nel settore deve conoscere e vivere, respirare, all’interno ciò che propone. Occorre vivere il cibo anche perché il cliente se ne accorge. È esigente e riconosce la qualità e la competenza che c’è (o non c’è) a monte. Non basta spendere molti soldi perché la gente ne capisce e molto. Anche la casalinga può e sa essere molto competitiva quindi creare mega strutture non necessariamente significa guadagnare bene e a lungo. Occorre chi ne mastica da anni con passione autentica»

Quale sarà secondo Lei la pizza di tendenza del 2023?

«La pizza al padellino. Nei miei due locali (a Scafati e Agropoli) proporrò la classica pizza all’interno del padellino cotta sempre al forno. Sarà disponibile in vari gusti, è un po’ più spessa e ha un’idratazione pari al 80%. Imperdibile!»