Quanti minuti dovremmo camminare per smaltire le abbuffate festive? Il segreto che pochi conoscono

Dopo le feste ci sentiamo appesantiti o ci vediamo più gonfi? Ecco quanto servirebbe camminare per stare meglio secondo uno studio britannico.

Le feste sono quasi terminate, ma molti di noi non hanno ancora smaltito i chili presi. Tra pranzi e cene di Natale, della Vigilia e compagnia bella, è sicuramente capitato a tanti di noi di esagerare col cibo.

Questo potrebbe aver causato un aumento del peso, visibile anche quando ci guardiamo allo specchio.

Per porre subito rimedio a questa situazione, dovremmo rimetterci in movimento e praticare attività fisica. Ma da cosa iniziare? La risposta è semplice, e riguarda la tipologia di movimento più immediata in assoluto. Stiamo parlando della camminata.

Tutti sappiamo quanto sia utile ed efficace effettuare una bella camminata, sotto diversi punti di vista. Camminare, infatti, ci libera dallo stress, mette in pausa i pensieri, e ci fa ritrovare un profondo equilibrio con noi stessi. Ulteriori benefici deriverebbero dal fare queste camminate in alcuni dei percorsi più belli d’Italia, ideali per stare a contatto con una natura mozzafiato.

In linea generale, comunque, l’atto del camminare è profondamente vantaggioso per l’organismo. E, se fatto secondo certi criteri, ci permetterebbe anche di tonificare e perdere peso. Vediamo, nello specifico, per quanto tempo dovremmo camminare per ottenere questi risultati.

Quanti minuti dovremmo camminare per bruciare calorie, tonificare e perdere peso?

Inforcate le scarpe più comode per camminare, ecco in che modo dovremmo affrontare la strada davanti a noi.

Camminare permetterebbe anche di bruciare calorie, e può trasformarsi in un passatempo anche molto divertente. Si può effettuare in compagnia, per avere qualcuno con cui scambiare qualche chiacchiera, ma anche da soli, per rilassare la mente e il corpo.

Basta trovare il proprio ritmo, e questo sarà una vera e propria manna dal cielo per il nostro organismo e per la nostra salute. Camminare, infatti, ridurrebbe anche i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari.

Ottimo aiuto per regolare pressione sanguigna e colesterolo

In particolare, la camminata ci aiuterebbe a migliorare alcuni parametri fisici. Oltre a elevare il tono dell’umore, favorirebbe un maggior controllo della pressione sanguigna e una riduzione del colesterolo “cattivo”. Come se non bastasse, sarebbe utile anche per aiutare il benessere dell’apparato muscolo-scheletrico. Ma torniamo alla domanda di partenza.

Quanto tempo dovremmo camminare per smaltire e ottenere risultati

Secondo uno studio inglese, una persona adulta che pesa circa 80 kg dovrebbe passeggiare per circa 12 ore, a ritmo costante. In alternativa, si potrebbe anche eseguire del jogging per circa 5 o 6 ore. Ecco per quanti minuti dovremmo camminare per smaltire il grasso in eccesso acquisito durante le feste.

Attenzione, però, perché questo indicatore temporale potrebbe variare in base alle caratteristiche personali di ogni individuo.

In generale, però, è abbastanza chiaro che camminare o fare jogging per questo frangente di tempo potrebbe essere alquanto difficile. Ecco perché uno dei migliori modi per tenersi in forma è camminare ogni volta che possiamo, anche davanti ai negozi o per raggiungere varie destinazioni.

Un ottimo metodo è quello di evitare di usare l’auto e prediligere la camminata ogni volta che si potrà. In casa, inoltre, sarebbe molto utile fare le scale invece di prendere l’ascensore.