Come prendere 480 euro per fare acquisti con questa richiesta da gennaio per tanti

Con l’anno nuovo, oltre a rinnovare l’ISEE per ottenere le diverse agevolazioni previste dal Governo, chi ancora non l’ha fatto potrà richiedere la Carta acquisti. Ecco il reddito previsto per il 2023 e come presentare la richiesta.

Il nostro legislatore da sempre ha a cuore le famiglie e le persone che vivono particolari situazioni di disagio prevedendo diverse misure e agevolazioni. Si pensi all’assegno sociale erogato dall’INPS per determinate categorie di cittadini in condizioni economiche disagiate con redditi inferiori a determinate soglie, lievemente aumentate nel 2023. O ancora all’assegno unico messo in campo per sostenere le famiglie e la genitorialità che il nuovo Governo ha provveduto peraltro ad aumentare.

Ma tra le misure messe in campo dal legislatore negli ultimi anni, spicca per importanza e utilità sociale, la Carta Acquisti. Ovvero una carta di pagamento di 40 euro mensili di cui possono beneficiare i sessantacinquenni che si trovano in una situazione economica particolarmente disagiata. Nonché coloro che hanno figli di età inferiore a 3 anni che si trovano anch’essi in una situazione economica disagiata. Tale misura è stata introdotta per offrire un sostegno a quanti a seguito dell’aumento dei prezzi si sono venuti a trovare in gravi difficoltà economiche.

Come prendere 480 euro per acquistare tanti prodotti

Con un comunicato stampa il MEF ha informato che sono disponibili già dal 1° gennaio sul proprio sito i moduli per richiedere la Carta acquisti. Ovvero un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas. Grazie a questa carta elettronica si possono effettuare acquisti presso negozi alimentari, farmacie, parafarmacie e supermercati. Nonché pagare le bollette di luce e gas negli uffici postali e usufruire della tariffa elettrica agevolata. Per coloro che hanno già ottenuto la Carta negli anni precedenti e continuano ad avere i requisiti richiesti, non è necessario effettuare un’ulteriore richiesta. Questi infatti potranno fruire del beneficio senza dover rinnovare o inoltrare alcuna istanza. Chi invece deve presentare l’istanza, potrà scaricare il modulo dal sito del MEF, compilarlo sulla base dei requisiti richiesti e presentare domanda negli Uffici postali.

Ecco i requisiti aggiornati al 2023

Gli importi di reddito e l’indicatore ISEE per l’accesso al beneficio sono stati adattati al tasso d’inflazione ISTAT. In particolare il limite massimo del valore dell’indicatore ISEE e dell’importo complessivo dei redditi percepiti, per il 2023, sono i seguenti:

per i cittadini con età compresa tra i 65 e i 70 anni l’ISEE è di euro 7.640,18 ;

l’ISEE è di euro ; per i cittadini nella fascia d’ età superiore ai 70 anni il valore massimo dell’ISEE è pari ad euro 7.640,18 . Mentre l ’importo complessivo dei redditi percepiti non deve superare euro 10.186,9;

il valore massimo dell’ISEE è . Mentre l percepiti per i cittadini con figli minori di anni 3 il valore massimo è pari ad euro 7.640,18.

I cittadini che presentano domanda per ottenere la Carta acquisti 2023 dovranno utilizzare la nuova modulistica con i nuovi limiti ISEE reddituali. Gli interessati potranno trovare i moduli, oltre che sul sito del MEF, anche su quello dell’INPS, Poste Italiane e Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Ecco pertanto come prendere 480 euro per acquistare tanti prodotti alimentari e non solo.