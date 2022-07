Le pulizie di casa sono al primo posto nelle preoccupazioni di ogni giorno. Si cercano sempre delle soluzioni efficaci e anche veloci, che riducano il tempo di lavoro. Queste molto spesso coincidono con l’acquisto di prodotti chimici. Non sempre sono adatti alla salute e allora qualche buon rimedio naturale ritorna molto utile.

Alcuni punti della casa sono particolarmente difficili da trattare. Uno di questi certamente è il forno con le sue incrostazioni. Quando cuciniamo le pietanze ci ritroviamo con schizzi di olio e di grasso sulle pareti del forno. Allora ricorriamo a dei detergenti efficaci per poterle eliminare. Una soluzione di aceto e bicarbonato crea una buona schiuma disincrostante. In questo modo potremmo pulire il forno incrostato.

Tuttavia un rimedio casalingo potrebbe essere la combinazione di un prodotto naturale con un efficace prodotto ecologico. Potremmo così creare un miscuglio fra bicarbonato di sodio e del detergente ecologico per piatti. Si forma così una crema efficace, per pulire a fondo le superfici più sporche. Le parti che potremmo far risplendere sono i fornelli e il forno. Ma anche le incrostazioni di calcare su rubinetti e sanitari.

Il bicarbonato in polvere discioglie le incrostazioni di calcare, aiutato anche dalla forza del detergente per piatti. In genere i detergenti, che si utilizzano in cucina, contengono deboli agenti ad azione anticalcare. Il bicarbonato poi, a contatto con l’acqua, si scioglie e non si ritrova più la polvere. Tuttavia combinato con del detergente liquido, si formerà una sorta di crema ideale per pulire.

Incrostazioni di calcare su rubinetti e sanitari, fornelli e forno sporchi si puliranno velocemente con questo rimedio profumato

Prendiamo allora 5 cucchiai di bicarbonato di sodio, corrispondenti a circa 100 g di prodotto. Poi due cucchiaini di detergente liquido per piatti del tipo ecologico. Volendo, procuriamoci dell’olio essenziale al limone, un’essenza estiva e gradita nelle pulizie della cucina.

Mettiamo il bicarbonato in una ciotola e aggiungiamo il detergente per piatti e poche gocce di olio essenziale. Poi aggiungiamo acqua tiepida. Ci regoliamo per ottenere una sorta di crema. Non ci resta a questo punto che utilizzarla.

Possiamo passarla sui sanitari con una spugnetta da pulizia. L’azione che si fa in questi casi è sempre di tipo circolare. È il modo migliore per poter spargere bene il prodotto e non creare abrasioni. Invece il movimento di va e vieni è più aggressivo. Per le macchie e incrostazioni più persistenti, lasciamo agire per qualche minuto. Poi laviamo con un panno in microfibra e asciughiamo.

Asciugare le superfici è molto importante e non tanto per un fatto estetico. Non lasciare tracce di acqua sui sanitari, ci permette di prevenire la formazione del calcare e le sue macchie biancastre. Sui fornelli e i piani cottura, invece, allontana le formiche alla continua ricerca d’acqua.

Un sistema casalingo e molto efficace.

