Con il caldo ci vorrebbe proprio una bevanda rinfrescante e leggera. Ma anche nutriente e che ci infonda un po’ di energia, proprio per affrontare le alte temperature. Non vogliamo, però, rinunciare al gusto goloso. L’ideale potrebbe essere preparare un frullato al cioccolato. Ma in modo leggero, senza la pesantezza del latte intero e neanche aggiungendo le calorie del gelato agli ingredienti. Possiamo quindi realizzare un frullato al cioccolato light grazie a questa utile lista. Il necessario saranno dunque:

5 cucchiai di cacao amaro in polvere;

3 cucchiai di succo di agave;

100 ml di yogurt da bere bianco o al cacao.

Lo yogurt da bere sostituirà la corposa base liquida del frullato, che in genere si ottiene con il latte. Lo sciroppo d’agave sarà il dolcificante usato al posto dello zucchero, per un risultato più leggero. Per preparare il frullato, sarà necessario un semplicissimo frullatore. Non serviranno quindi strumenti particolari come il robot da cucina, data l’estrema semplicità della preparazione, priva di elementi da sminuzzare.

Scopriamo quindi il semplice e rapido procedimento di preparazione di questo ottimo frullato.

Davvero leggero questo frullato al cioccolato light senza latte o gelato e che si prepara senza robot da cucina

Per preparare questa bevanda light al cioccolato, dovremo inserire lo yogurt da bere nel boccale del frullatore. Possiamo sceglierlo bianco naturale intero oppure al cioccolato, per intensificare il gusto del frullato. Aggiungeremo quindi il cacao amaro in polvere e i 3 cucchiai di succo d’agave per dolcificare la bevanda. Dovremo quindi azionare il frullatore per alcuni minuti e verificare di aver ottenuto un composto liscio e senza grumi. In poche parole dovremo controllare che il cacao in polvere si sia sciolto per bene. Il risultato ottimale finale, sarà proprio costituito dall’aver ottenuto una bevanda liscia e corposa.

Verificato questo, sarà davvero leggero questo frullato al cioccolato. Potremo gustarlo subito, appena fatto, versandolo in un bicchiere di vetro. Se lo gradiamo ben freddo, possiamo aggiungere alcuni cubetti di ghiaccio nel bicchiere, prima di bere. Possiamo anche aggiungere, sulla sua superficie delle scaglie di cioccolato fondente. Basterà una semplice e comune tavoletta di cioccolato fondente. A questa dovremo togliere l’involucro. Grattugeremo quindi il cioccolato con l’aiuto di una grattugia da parmigiano pulita.

Lettura consigliata

Rinfrescante questo frullato proteico fatto in casa senza proteine in polvere che aiuterebbe la massa muscolare e l’eventuale dimagrimento