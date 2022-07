Pochi sanno che camminare scalzi ha 4 vantaggi che influiscono non solo sui muscoli, ma anche sull’autostima

Abbandonare regolarmente le scarpe e camminare a piedi nudi non influisce solo sui nostri muscoli, ma anche sulla nostra autostima.

Sin dall’infanzia impariamo che camminare a piedi nudi sull’erba soffice o sulla sabbia calda, porta giovamento ai piedi, ai muscoli e gli ortopedici sono d’accordo.

Camminare a piedi nudi ha molti effetti positivi sul nostro corpo, ma anche sulla nostra psiche. Fa bene alla nostra salute e anche alla nostra bellezza.

Scendiamo nei dettagli.

Molti di noi quando indossiamo le scarpe tendiamo ad abbassare prima il tallone e poi la punta. Quando camminiamo a piedi nudi, invece, istintivamente camminiamo bene, piantando prima l’avampiede e il mesopiede (la parte intermedia del piede che include l’osso cuboide) e poi rotolandolo all’indietro. Camminare in questo modo significa ammortizzare meglio lo sforzo su ginocchia e fianchi.

Quindi camminare a piedi scaldi, innanzitutto, previene le posizioni errate del piede. Coloro che spesso vanno a piedi nudi hanno meno probabilità di posizionare male i piedi e per questo motivo, posizioni errate come piedi piatti o piedi divaricati, hanno meno possibilità di sopraggiungere. I piedi e le gambe vengono irrorati meglio di sangue quando si cammina a piedi nudi e i tendini si allungano. Anche l’alluce valgo e gli speroni calcaneari possono essere fermati o prevenuti camminando regolarmente a piedi nudi.

Il secondo vantaggio del camminare scalzi è migliorare la postura. Quando si cammina a piedi nudi su superfici irregolari come sabbia, pietre, colline, ecc., il corpo deve mantenere il suo equilibrio tutto il tempo. Questo allena molti muscoli e legamenti, oltre alle capacità di coordinazione. Sentiamo meglio il nostro corpo, possiamo muoverci meglio, siamo più stabili e abbiamo un migliore senso dell’equilibrio.

Il terzo vantaggio è l’aumento di autostima. Se camminiamo più eretti, la nostra postura generale migliora. E questo, a sua volta, può alla fine farci sentire più sicuri e fiduciosi. Ecco perché camminare a piedi nudi può aumentare la nostra autostima.

L’ultimo vantaggio

Pochi sanno che camminare scalzi ha 4 vantaggi e questo è l’ultimo. Camminare scalzi rafforza il sistema immunitario, soprattutto se camminiamo a piedi nudi su prati coperti di rugiada, pietre fredde o terreno umido della foresta. Se ci si continuerà a muovere, ci si dimenticherà in fretta anche del freddo.

Dopo, ovviamente, dobbiamo asciugare bene i piedi e riscaldarli di nuovo. Come le docce alternate, questo attiva il sistema immunitario del corpo e rafforza l’auto-protezione.

Prima di iniziare a camminare a piedi nudi, ci sono alcune cose che dovremmo considerare. All’inizio, camminare a piedi nudi non è familiare ai piedi e ai muscoli del piede, quindi è meglio iniziare su un terreno morbido, non su asfalto duro.

Per le situazioni in cui non è possibile camminare a piedi nudi, c’è anche l’alternativa delle scarpe a piedi nudi. Questo tipo di scarpe ha una suola molto sottile e flessibile ed è progettata in modo tale da avere la sensazione di camminare a piedi nudi anche con le scarpe addosso.

Bisogna iniziare gradualmente, utilizzandole all’inizio solo per brevi distanze e brevi periodi.

