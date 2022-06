Gli elettrodomestici sono un grande aiuto per la casa. Se in passato frigorifero lavatrice e forno, completavano il numero di elettrodomestici di una famiglia, oggi non è più così. A questi si aggiungono lavastoviglie, aspirapolvere e forno a microonde. Solo tutti degli apparecchi che aiutano le persone nelle faccende quotidiane della casa.

Tuttavia il progresso avanza e i nuovi elettrodomestici si chiamano robot. Non aiutano l’uomo come le macchine, ma fra poco lo sostituiranno completamente anche nelle faccende domestiche. Nel frattempo siamo sempre noi ad occuparcene come della pulizia degli elettrodomestici. Allora sbarazziamoci di puzza e incrostazioni di calcare in lavatrice, con una soluzione veramente efficace.

Ogni elettrodomestico ci aiuta molto, ma va mantenuto efficiente e pulito. Nel frigorifero ci potrebbero essere muffe o cattivi odori. Questi sono dovuti forse ad alimenti che marciscono, oppure ad un’eccessiva umidità nell’aria del frigo. Per fortuna bastano solo due ingredienti naturali, per risolvere il problema.

Sbarazziamoci di puzza e incrostazioni di calcare in lavatrice senza usare candeggina, aceto o bicarbonato ma un’efficace soluzione

Intanto lavatrice e frigorifero sono gli elettrodomestici più utilizzati in una famiglia. Allo stesso tempo sono quelli che consumano di più. È un fatto normale, poiché il frigorifero è sempre acceso e la lavatrice gira quasi ogni giorno. Per risparmiare sul loro funzionamento, la soluzione migliore è tenerli in buono stato.

Per quanto riguarda la lavatrice, il nemico a cui bisogna fare attenzione, si chiama calcare. La formazione del calcare dipende dall’acqua. Ci sono delle acque particolarmente ricche di calcare, in gergo si parla di acque dure. Il calcare va eliminato altrimenti rovina alcuni meccanismi e facilita la formazione di cattivi odori. A volte si accumulano dei materiali nelle tubature di scarico o in basso al cestello. Pelucchi di vestiti, residui di detersivo, calcare, polvere ecc. Questi col passare del tempo creano putrefazione e un odore poco gradevole.

Una soluzione naturale

Per eliminare il calcare e queste incrostazioni maleodoranti usiamo una soluzione di acido citrico. Un acido che si può acquistare in farmacia, nei negozi di prodotti ecologici, in erboristeria e nei supermercati. Si tratta di una sostanza naturalmente presente nel succo dei limoni. Infatti la parola “citrico” fa riferimento proprio ai limoni.

Va bene per la lavatrice e per pulire i tubi di scarico, oltre al cestello in acciaio inossidabile. Invece non è adatto per marmo e superfici in alluminio. Miscelato con acqua, diventa anche un detergente per diversi usi. Sciogliamo allora 100 gr di acido citrico in 1 litro d’acqua, se l’acqua di casa è normale. Invece 150 gr se l’acqua è dura. Lo verseremo nel vano detersivi della lavatrice e mandiamo un lavaggio a vuoto a 60 gradi. A fine lavaggio avremo così una lavatrice pulita e senza tracce di calcare. Un risultato che ci lascerà soddisfatti.

Approfondimento

Ecco l’acqua più indicata per il ferro da stiro che non crea macchie bruciate di calcare né sporca i vestiti