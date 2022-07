La torta paradiso è una di quelle ricette che ci fa sentire subito in pace con il Mondo. Ne basta un morso, soffice e delicato come una nuvola, per diventare subito felici come bambini. Sarà per questo che la torta paradiso piace proprio a tutti e farla è davvero molto semplice.

Oltretutto, noi la prepareremo senza uova, panna o burro e questo la renderà incredibilmente leggera. Così potrà mangiarla anche chi è a dieta, senza la paura di ingrassare. Ecco quali ingredienti ci serviranno:

350 g di farina tipo 00;

200 g di zucchero bianco;

350 ml di acqua;

80 ml di olio di semi;

1 fialetta di aroma d’arancio;

1 bustina di lievito.

Sembra una nuvola questa torta paradiso senza uova, burro e panna, sofficissima come quella della pubblicità

Ci vorranno pochi minuti per preparare questa squisita torta, pronta in pochi e semplici passaggi.

La prima cosa che dobbiamo fare è prendere una ciotola e metterci la farina. Trasferiamo qui anche il lievito e mescoliamo bene il tutto. Versiamo lentamente anche l’olio e mischiamo bene con una frusta.

A parte, in un altro contenitore, versiamo lo zucchero e l’acqua, e mescoliamo gli ingredienti. Quando la soluzione è omogenea, travasiamola nel contenitore con l’impasto preparato precedentemente. A questo punto aggiungiamo l’aroma all’arancio e continuiamo ancora a mescolare.

Per aumentare il profumo d’agrumi, possiamo anche grattugiare della scorza d’arancia nell’impasto.

Prepariamoci a infornare

Quando l’impasto sarà davvero ben amalgamato e omogeneo, dovremo prepararci a infornare. Prendiamo, quindi, una teglia a cerniera, di circa 24 cm, e ricopriamola con un foglio di carta da forno.

Ora versiamo in questa teglia il nostro impasto, livellandolo bene con una spatola o un cucchiaio. Potremo spolverare sulla torta un po’ di zucchero, che creerà una crosticina zuccherina croccante davvero invitante.

Infine, dovremo infornare a 180°C in forno statico per circa 40 minuti. Passati questi minuti, potremo fare la prova stecchino: se quest’ultimo sarà asciutto, potremo estrarre il dolce dal forno.

Sembra una nuvola questa torta paradiso senza uova, burro e altri grassi, dunque, leggera e facilmente digeribile. Prima di assaggiarla, potremo spolverarvi in superficie anche dello zucchero a velo, per renderla ancora più deliziosa. Sarà ottima anche per colazione, magari con un velo di marmellata.

Altrimenti, per una colazione sana e genuina potremo provare anche i 3 dolcetti veloci senza olio né uova, molto più salutari delle solite brioches.

