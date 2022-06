Altri bandi di concorso molto interessanti sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale negli ultimi tempi. Molti sono i posti a disposizione nei vari Enti locali, sia per laureati che per diplomati. Alcuni di essi sono previsti nel PNNR, il piano approvato dall’Italia per rilanciare l’economia del Paese. Altri invece riguardano un rinnovo degli uffici amministrativi di vari Enti, quali Regioni, Province e Comuni. Un esempio, i vari bandi del Comune di Viterbo che mettono a disposizione 15 posti distribuiti in vari profili.

Oggi parleremo di un bando che non prevede l’assunzione istantanea, ma la formazione di un elenco di idonei. Questo tipo di concorsi serve per creare delle graduatorie da cui possono attingere diversi Enti locali. Un modo per evitare tanti concorsi diversi e avere già a disposizione un gruppo di candidati idonei.

Incredibili opportunità di lavoro per diplomati nella Provincia di Modena ma c’è tempo solo fino al 29 giugno

Sono ben due i bandi pubblicati dalla Provincia di Modena e con scadenza il penultimo giorno di giugno. Uno dedicato alla figura di Istruttore Tecnico e l’altro a quella di Istruttore Amministrativo. Per poter partecipare bisogna possedere requisiti generali comuni a molti dei bandi di concorsi. Tra gli altri, ovviamente la maggiore età, l’assenza di condanne e avere una mail certificata PEC. Per i requisiti specifici, per il profilo di Istruttore Amministrativo basta un qualunque diploma quinquennale. Mentre per il profilo di Istruttore Tecnico serve quello da geometra o laurea in architettura o ingegneria. Per le informazioni specifiche, si rimanda al sito ufficiale della Provincia di Modena.

Una sola prova con punteggio di 21/30 per accedere all’elenco

A seconda del profilo richiesto, le materie di esame saranno differenti e tutte consultabili sul bando ufficiale. Ma si accede a questo elenco superando una sola prova scritta, con punteggio di 21/30.

Una volta superata la prova, si entrerà nella graduatoria di idonei e l’iscrizione durerà 3 anni. Si rimarrà iscritti all’elenco fino all’assunzione a tempo indeterminato da parte di uno degli enti aderenti. Se invece, si viene chiamati a tempo determinato, non si esce dall’elenco e si può venire interpellati ulteriormente. Una volta ricevuta la chiamata, andrà effettuata un’ulteriore prova selettiva espletata direttamente dall’ente.

Per partecipare bisogna inoltrare la domanda telematicamente, compilando il modulo online sul sito della Provincia di Modena. Si accede con SPID e il termine per l’inoltro della domanda è il 29 giugno alle ore 12:00.

Insomma, incredibili opportunità di lavoro per diplomati grazie a questo bando di concorso uscito da poco. Affrettiamoci a inoltrare la domanda se siamo interessati, tentar non nuoce. Una volta in graduatoria potremmo essere chiamati dalla Provincia o dagli Enti locali aderenti entro 3 anni. In ogni caso, nel frattempo possiamo comunque partecipare ad altri concorsi attivi, magari uno di questi riusciremo a superarlo prima.

Approfondimento

Basta superare una prova a crocette per questi 10 posti a tempo indeterminato categoria C nella Provincia di Potenza