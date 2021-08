E se le azioni ROSSS partissero per un rialzo che triplicherebbe il loro attuale valore? Dopo una forte discesa, infatti, le quotazioni hanno raggiunto livelli molto importanti sui quali costruire un rialzo importante.

Quando a giugno pubblicavamo un report dal titolo le azioni ROSSS potrebbero non avere ancora completato il movimento ribassista scrivevamo anche

Dovendo individuare il punto di approdo di questo ritracciamento, possiamo dire che l’obiettivo più probabile si trova in area 0,82 euro. Su questo livello si può pensare di tornare compratori.

Il raggiungimento di questo livello ha provocato la reazione rialzista che ci aspettavamo che, tra l’altro, è stata accompagnata da un segnale di acquisto dello Swing Indicator.

La proiezione, in corso, quindi, è rialzista, ma per essere efficace al 100% deve superare un importantissimo ostacolo in area 1,04 euro. Questo livello ha una duplice valenze e in quanto tale potrebbe avere un’influenza molto forte sull’andamento del titolo. Area 1,04 euro, infatti, corrisponde sia al primo ostacolo lungo il percorso rialzista sia ai massimi recenti. La sua rottura in chiusura settimanale, quindi, sarebbe un fortissimo segnale rialzista. In questo caso il I obiettivo di prezzo si trova in area 1,425 euro. La massima estensione rialzista, invece, passa per area 2,71 euro per un potenziale rialzo di circa il 200%. Le quotazioni di ROSSS, quindi, potrebbero triplicare il loro valore.

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato, il titolo ROSSS non è messo molto bene, nel senso che è sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato.

Per concludere facciamo notare che ROSSS ha una piccola capitalizzazione di Borsa. Allo stato attuale, infatti, la capitalizzazione del titolo è di poco superiore agli 11 milioni di euro e gli scambi medi giornalieri (senza considerare le sedute caratterizzate da una forte escursione dei prezzi) sono inferiori ai 50.000 euro. L’assenza di volumi, infatti, può provocare forti esplosioni di volatilità con conseguente impatto devastante in conto capitale. Si raccomanda, quindi, la massima prudenza.

Il titolo azionario ROSSS (MIL:ROS) ha chiuso la seduta del 14 giugno a quota 0,092 euro in rialzo del 2,29% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale