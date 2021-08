Alla caviglia, al polpaccio o super corto, il vestito da donna è sempre l’unione perfetta di femminilità ed eleganza. È la moda a suggerire lunghezza e fantasia migliori per apparire belle in ogni occasione, dal lavoro, al mare, alla città. Le Esperte di Beauty di ProiezionidiBorsa vogliono suggerire alle Lettrici alcuni modelli di vestiti che è proprio impossibile farsi sfuggire.

Questi 3 abiti del momento stanno facendo impazzire tutte per la loro straordinaria bellezza e originalità. Gli ultimi tempi di saldi sono l’occasione perfetta per averli tutti e sfoggiarli con grande orgoglio, quindi ecco di quali si tratta.

I vestiti con stampa lettering e gli stampati ad acquerello

Le prime due tipologie di vestiti super di tendenza sono in stampa lettering o acquarello. I primi sono il cavallo di battaglia di molti stilisti e se ne capisce facilmente la motivazione. Questi abiti ripetono su tutto il tessuto il marchio del Brand che li produce, rendendo impossibile non capire di quale stilista si tratti.

Se ne trovano vari modelli per tutte le tasche e vale la pena averne almeno uno nei toni più chic del momento. Ovviamente, in questo caso suggeriamo di puntare su look monocolori, in modo da non eccedere troppo.

Le stampe acquerello sono tutte diverse e fantasiosissime, anche se il motivo più ricorrente è quasi sempre quello floreale. Questo tipo di stampa mostra disegni appena sbiaditi e colori leggermente soffusi che conferiscono un look chic ed elegante. Questo genere di abiti è perfetto in abbinamento a volant e rouches e, ovviamente, alle maniche a sbuffo.

L’ultima tipologia di stampa è quella degli abiti a morsetto, ovvero piccolissime figure geometriche che si ripetono su tutto l’abito. Quadri, scacchi e figure regolari creano dei giochi ottici davvero incredibili. Impossibile passare inosservate con questa stampa, quindi meglio evitare la ripetizione del motivo su zone che non si vuole evidenziare.

Al contrario, dovrebbe scegliere proprio questa stampa la donna rettangolo, che ha poche forme e vuole migliorare ancor più la sua femminilità. Tutte e 3 queste stampe hanno i loro punti di forza e avere in armadio almeno uno di questi capi è importantissimo.

