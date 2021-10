Gli auricolari senza fili sono una soluzione molto comoda per chi ama ascoltare la musica al cellulare o passa diverse ore in chiamata. Possono essere utilizzate anche allontanandosi al proprio cellulare e non si attorcigliano. Chi possiede uno degli ultimi modelli di iPhone, che hanno lo stesso attacco sia per il caricatore che per le cuffie, si ritroverà a non dover scegliere se caricarlo o se ascoltare musica. Per ascoltare musica e parlare al cellulare con maggiore libertà ecco degli auricolari senza fili che costano meno di 50 euro.

Uno dei motivi che potrebbe spingere a non acquistare gli auricolari senza fili è il prezzo spesso proibitivo. Molti modelli raggiungono costi che superano di gran lunga i 50 euro.

Esistono tuttavia anche degli auricolari senza fili che costano meno di 50 euro. Ne proponiamo tre di diverse marche, ciascuno con supporto Bluetooth 5 e compatibilità con sistemi operativi iOS e Android.

Gli auricolari Willful T7 sono disponibili sullo store di Amazon ad un prezzo di 32,99 euro in due diverse colorazioni: bianco o nero. Supportano sia i vari sistemi di assistenza vocale che Smartphone, Tablet, televisione e computer. All’acquisto si riceve una box contenente gli auricolari, un cavo USB-Type C per la ricarica, una custodia di ricarica, dei gommini di ricambio, il certificato di garanzia e un breve manuale delle istruzioni.

Un altro modello economico è Xiaomi Haylou GT3, dal prezzo di 23,99 su Amazon. La caratteristica che spicca subito all’occhio è la loro estetica a “collo di cigno” che, attenendosi a quanto dichiarato sullo store, consentirebbe agli auricolari di adattarsi perfettamente all’orecchio di chi le indossa. È dotato di controllo touch intelligente e ad alta precisione, che consente un pieno controllo dell’audio. Sono disponibili in un’unica colorazione, nero, e la box contiene gli auricolari con apposito cofanetto, gommini di ricambio di diverse dimensioni, il manuale ei l cavo di ricarica USB Type-A/USB Type-C.

Il terzo modello di cui tratteremo è adattissimo a chi ama correre o fare sport mentre ascolta la musica. Si tratta di LYCHL Cuffie Bluetooth Sports, un paio di auricolari disponibili su Amazon al prezzo di 32,99 euro. Hanno un design a doppia curvetta, che gli permette di adattarsi alle orecchie di chi le indossa e di non cadere. Sono inoltre impermeabili ad acqua e sudore, anche se la loro parte metallica dovrebbe essere asciugata al termine di un allenamento, onde evitare che si corroda. La presenza degli archetti potrebbe però renderle scomode a chi porta gli occhiali. Con l’acquisto, si ottengono gli auricolari e la scatola e il cavo di ricarica.

Per ascoltare musica e parlare al telefono ecco gli auricolari senza fili più convenienti da acquistare secondo un’indagine