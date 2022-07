La società in cui viviamo dà una grandissima importanza all’estetica e all’aspetto fisico. Basta accendere la TV per accorgersene o anche farsi un giro sui social network.

Le protagoniste delle pubblicità sono donne sempre bellissime, senza imperfezioni, praticamente perfette. In sostanza, sono tutto ciò che c’è di molto lontano dalla realtà.

Vedere sempre queste immagini crea un continuo confronto tra il nostro corpo e i modelli più alla moda nella società. I social (e non solo) passano, più o meno volontariamente, l’idea che, per essere persone di successo, si debba per forza possedere determinate caratteristiche fisiche.

Ciò spinge tantissime persone a voler cambiare alcune parti del proprio fisico, prime tra tutte il seno. Molte ragazze, infatti, sin dalla giovane età, desiderano rifarsi il seno, per aumentarne le dimensioni.

Ecco che, quindi, sorge il dubbio più comune: ma quanto costa rifarsi il seno? Le risposte sui prezzi sono varie, e cambiano molto anche in base al Paese in cui avverrebbe l’operazione.

Vediamo, di seguito, alcuni esempi di prezzi che arrivano a 4 cifre.

Incredibile ma vero, ecco quanto costa rifarsi il décolleté e il naso in Italia e all’estero

Ci sono diversi criteri da considerare quando si definisce il prezzo di un intervento estetico. Ad esempio, la tipologia dell’intervento richiesto, il luogo in cui il chirurgo opera, ma non solo. Incidono i costi della struttura, l’avanguardia dei macchinari e delle tecniche utilizzate, ma anche la fama del chirurgo stesso.

Per capirci meglio, esistono diversi interventi di chirurgia plastica che riguardano il seno. Il più richiesto in assoluto, però, sarebbe la mastoplastica additiva, che servirebbe ad aumentare le dimensioni del seno.

Indicativamente, la fascia di prezzo per questo tipo di interventi in Italia va dai 3.500 euro agli 8.000. Sul prezzo finale, però, inciderà anche la situazione di partenza del paziente e le sue richieste.

Spesso all’estero i prezzi sono molto più competitivi e possono partire anche da 2.000 euro. Oltre a scegliere l’estero per le vacanze a prezzi molto vantaggiosi, infatti, da qualche anno diverse persone escono dall’Italia anche per ricevere trattamenti estetici.

Sottolineiamo, però, che in situazioni così delicate come un intervento non bisognerebbe valutare solo la convenienza economica. Al contrario, è importante preservare soprattutto la propria salute e sicurezza, facendo tutte le valutazioni necessarie per la buona riuscita dell’operazione. È incredibile ma vero, ecco quanto costa fare questo tipo di interventi secondo i prezzi di mercato attuali.

Ecco quanto costerebbe la rinoplastica

La rinoplastica, invece, è l’operazione che permetterebbe di dare una nuova forma ed estetica al naso.

Chi fosse interessato, potrebbe ritrovarsi a spendere dai 4.500 fino ai 7.000 euro, con punte anche più alte. Il totale, lo ripetiamo, dipenderà dalle richieste e dalle necessità del paziente, combinate con l’onorario del chirurgo e i prezzi della clinica.

