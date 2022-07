È in Sicilia questo meraviglioso borgo medievale dove trascorrere delle vacanze tra cultura e buon cibo

Anche quest’anno, una delle mete più gettonate dai turisti è sicuramente la Sicilia. Questa regione è una delle più belle e ricche d’Italia in termini di offerta culturale, storica, enogastronomica e così via. Inoltre, è anche piena di spiagge e località costiere davvero spettacolari che vale la pena visitare almeno una volta nella vita.

Oltre a questo, però, la Sicilia è anche una regione ricca di piccoli borghi unici al Mondo. Tra questi spicca Sperlinga, un piccolo paesino del libero consorzio comunale di Enna. Situato tra i monti Nebrodi e le Madonie, Sperlinga conta appena 697 abitanti ed è stato inserito anche nella lista dei borghi più belli d’Italia.

Secondo varie testimonianze documentali, Sperlinga è attestata come castrum (quindi dotata di strutture castellane) dai primi anni del 13esimo secolo. Tuttavia, altri documenti citano questa località già a cavallo tra l’11esimo ed il 12esimo secolo, quando fu colonizzata, come tutta la regione, dalle popolazioni lombarde.

Cosa vedere e cosa fare in questo paesino

In questo piccolo borgo è possibile ammirare il Castello di Sperlinga, composto da una parte scavata nella roccia e da una parte costruita sulla roccia. Risalente al 1080 circa, esso fu sede dei conti Ventimiglia per circa 500 anni. Negli anni successivi, poi, passò dai principi di Sperlinga Natoli ai duchi Oneto ed infine al barone Nunzio Nicosia. I discendenti di quest’ultimo, nel 1973, donarono il castello al Comune.

Sul fianco del castello, inoltre, vi sono numerose (quasi 50) grotte artificiali, scavate dall’uomo nel corso dei millenni. Esse sono collegate da strade e scalini, anch’essi scavati, che nel loro insieme formano un affascinante borgo rupestre unico nel suo genere. Alcune di queste grotte, negli anni, sono state acquisite dal Comune, mentre altre sono state adibite a museo etnoantropologico. All’interno di quest’ultimo sono esposti principalmente alcuni oggetti del lavoro contadino e domestico.

All’interno del borgo, infine, troviamo la Chiesa della Mercede, la Chiesa Madre e la Chiesa di Sant’Anna, annessa ad un convento degli Agostiniani.

Oltre a visitare le magnifiche grotte, il castello e le altre attrazioni, a Sperlinga si possono anche effettuare tantissime attività. Tra queste rientrano le escursioni naturalistiche nel bosco comunale, o lungo il fiume, o presso i vari siti rupestri. Tuttavia, per vivere al meglio questo piccolo borgo, bisognerebbe visitarlo in una data in particolare, ossia il 16 agosto.

È in Sicilia questo meraviglioso borgo medievale dove trascorrere delle vacanze tra cultura e buon cibo

Il 16 agosto è una data molto sentita per gli abitanti di Sperlinga. Infatti, il giorno dopo Ferragosto si tengono due eventi: l’Elezione della Dama dei Castelli e la sagra del tortone.

Il primo evento è una sorta di corteo a cui partecipano alcune dame accompagnate da sbandieratori, musicisti e figuranti dei Comuni siciliani che possiedono un castello. Durante la manifestazione, si elegge la Dama dei Castelli di Sicilia, con tanto di spettacoli pirotecnici e musica.

Nello stesso giorno, ai piedi del castello, si svolge anche la sagra del tortone, un dolce casereccio tipico della tradizione culinaria della zona. Il tortone non è altro che pasta di pane fritta in olio e impanata in un mix di zucchero e cannella. Quindi, è in Sicilia questo meraviglioso borgo medievale da visitare, specialmente ad agosto per non perdersi questi straordinari eventi culturali.

