Dopo tutto questo tempo chiusi in casa, la voglia di partire per un viaggio è alle stelle! Esplorare, cambiare aria e recuperare tutto il tempo perso a causa di questa pandemia è un desiderio che accomuna tantissime persone.

Bisogna, però, sempre equilibrare i sogni con le disponibilità del nostro portafogli, ed è per questo che abbiamo pensato a tre mete davvero imperdibili e super economiche. Oltretutto sono dei luoghi incantevoli, veri e propri paradisi terrestri!

Ecco perché fare una vacanza in paradiso con meno di 100 euro è possibile andando in uno di questi posti incredibili. Vediamo subito di che luoghi stiamo parlando.

Corfù (Grecia)

Corfù è il paradiso terrestre per eccellenza. È uno di quei posti che si dovrebbe visitare almeno una volta nella vita. Corfù è un’isola del Mar Ionio, ed è un vero concentrato di cultura, vita notturna, spiagge sensazionali e scogliere che regalano una vista impagabile.

In più il mare cristallino e azzurrissimo crea un paesaggio da cartolina. Una vacanza a Corfù con pernottamento, pranzo e anche qualche svago non costerà più di 90 euro. Corfù, infatti, è tra le mete preferite dai giovani, essendo economica e davvero alla portata di tutti, anche se è perfetta anche per una vacanza romantica in coppia.

Zara (Croazia)

Zara è un elegante incastro tra l’opera dell’uomo e la natura. È un vero concentrato di storia e cultura, per le numerose rovine romane e veneziane che ne caratterizzano il centro storico, le gallerie d’arte e i musei.

Le opere, forse, più affascinanti di Zara sono l’Organo Marino e il Saluto al Sole, grazie a cui è possibile godere di incredibili spettacoli creati dalla natura.

Il Saluto al Sole è un’ingegnosa opera d’arte grazie a cui si potrà godere di un meraviglioso tramonto sul mare, mentre l’Organo Marino è composto da 35 canne che catturano il passaggio del mare e del vento producendo una meravigliosa melodia naturale. Davvero da non perdere! Oltretutto Zara è molto economica, quindi rientra senza dubbio nella nostra lista dei paradisi terrestri – ma molto economici – da vedere almeno una volta nella vita.

Algarve (Portogallo)

Algarve è una delle mete più amate dai surfisti, ma non solo. È un posto davvero unico al mondo, con la sua costa di ben 150 km completamente affacciata sull’oceano. I paesaggi di questo luogo sono davvero unici e le spiagge dorate di Algarve sono famose in tutto il mondo.

Algarve, oltretutto, non è sinonimo solo di turismo di massa. Questo luogo si adatta bene anche a un tipo di vacanza più rilassante, grazie ai paesini di pescatori che vivono una vita tranquilla e distesa, dove le lancette dell’orologio sembrano essersi fermate.

Assolutamente da vedere, con la garanzia di non spendere eccessivo denaro. Basta solo avere pazienza e cercare la soluzione più adatta alle nostre necessità, poiché fare una vacanza in paradiso con meno di 100 euro è possibile andando in uno di questi posti incredibili.