Con l’estate non arrivano solo le belle giornate, ma anche frutta e verdura di stagione. In questo modo possiamo facilmente gustare piatti salutari e freschi. Molte ricette durante questa stagione non richiedono nemmeno l’utilizzo dei fornelli. Dai primi piatti al dessert, la verdura estiva può essere davvero utilizzata in tantissimi modi.

Una delle protagoniste è sicuramente la zucchina, economica e facilmente utilizzabile per diverse ricette. Questa verdura viene utilizzata moltissimo come contorno, ma non sempre in modi creativi.

Ecco 2 ricette per contorni e antipasti light con zucchine perfetti per la stagione estiva.

Involtini

Il primo può essere utilizzato non solo come contorno, ma anche come antipasto. Si tratta degli involtini di zucchine. Questi stuzzichini sfiziosi sono davvero leggeri e veloci da preparare.

Gli ingredienti necessari:

4 zucchine piccole;

250 g di formaggio spalmabile;

succo di limone q.b.;

basilico q.b.;

erba cipollina q.b.;

mandorle o noci q.b.;

olio di oliva q.b.;

sale e pepe.

Per prima cosa laviamo le zucchine e affettiamole, mantenendo uno spessore di circa 5 millimetri. Successivamente, adagiamole in un piatto abbastanza grande e cospargiamole di sale, pepe, olio di oliva e succo di limone. Mettiamo in frigo per almeno 20 minuti, in modo che diventino abbastanza morbide per arrotolarle.

Mentre aspettiamo, occupiamoci della farcitura. Ci basterà mescolare il formaggio spalmabile scelto con un po’ di scaglie di mandorle oppure delle noci. Tagliamo il basilico e aggiungiamo al composto, insieme all’erba cipollina tritata. Aggiungiamo sale e pepe a piacere.

Tiriamo fuori le nostre zucchine e spalmiamo il composto di formaggio. Poi arrotoliamole e cospargiamole con dell’olio d’oliva.

2 ricette per contorni e antipasti light con zucchine perfette per accompagnare carne e pesce

La seconda ricetta riguarda, invece, una semplicissima mousse. Può essere utilizzata per accompagnare secondi piatti di carne e di pesce, ma anche come antipasto. Gli ingredienti necessari sono davvero pochi:

1 kg di zucchine;

100 gr di Parmigiano grattugiato;

1 mazzetto di basilico;

yogurt greco q.b.;

sale e pepe q.b.

Laviamo le zucchine e tagliamole a rondelle o cubetti. Versiamole all’interno di una pentola di acqua bollente salata e facciamole ammorbidire. Dopo qualche minuto, scoliamole e mettiamole in un mixer con del basilico. Frulliamo, uniamo il Parmigiano, il sale e il pepe e frulliamo nuovamente.

Quando si sarà raffreddata la nostra crema, uniamo anche lo yogurt greco e mescoliamo bene. Conserviamo in frigo fino a quando non sarà il momento di servire. Possiamo anche decorare con capperi o basilico. Entrambe le ricette sono pronte in qualche minuto e perfette per la dieta.

