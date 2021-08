Buone nuove per chi vive in prossimità di zone costiere e marine. Il pomodoro può ricevere anche acqua marina per l’irrigazione e il dato è evidente in una ricerca scientifica dell’Università di Pisa e in particolare in una tesi di laurea magistrale.

Proprietà dei pomodori

Prima di sviscerare nel dettaglio lo studio interessantissimo, ricordiamo le proprietà di quest’ortaggio di stagione. Ricco di acqua, contiene anche una percentuale di carboidrati e proteine e una quantità di grassi ridottissima che si aggira sullo zero virgola.

Il pomodoro contiene anche vitamine del gruppo B, vitamina D ed E ed ha indiscutibili proprietà antiossidanti.

Incredibile ma la scienza ci rivela il segreto inimmaginabile per pomodori più salutari

L’analisi di tipo sperimentale cui facciamo riferimento ci rivela in sostanza che innaffiare pomodori con acqua di mare non le danneggia affatto. Addirittura, aumenta la presenza di vitamine e antiossidanti.

Le prime indagini dell’Ateneo, in realtà, sarebbero riconducibili a qualche anno fa. Ci sono poi successive sperimentazioni come la ricerca che segnaliamo e di cui abbiamo traccia nel link sopra indicato.

Frutti migliori

Sostanzialmente un mix di acqua dolce e acqua marina porta frutti migliori. Nello specifico le concentrazioni di glucosio, fruttosio e saccarosio rendono evidente una maggiore concentrazione di carboidrati nelle radici.

Oltre i tecnicismi la scoperta in sé rappresenta un vero aiuto per i Paesi e le località che presentano difficoltà per l’irrigazione. Dove l’acqua scarseggia, quindi, ci si può attivare per una soluzione diversa che per giunta, dati alla mano, è anche ottimale. Ovviamente le quantità e la percentuale di salinità deve essere ponderata su consigli di esperti del settore.

Ancora ricerca

Altri ricercatori dell’Università King Abdullah per la Scienza e la Tecnologia (KAUST – Arabia Saudita), trovano spazio in riviste scientifiche. Dalle stesse risulta che gli studiosi ritengono si possano irrigare i campi di piante di pomodoro con acqua salata grazie ad un fungo del deserto.

Quindi risulta incredibile ma la scienza ci rivela il segreto inimmaginabile per pomodori più salutari. Addirittura mediante l’impiego del fungo la resa aumenterebbe del 22% in condizioni normali e del 65% mediante l’impiego di acqua salata.

