Già in commercio da qualche mese, saranno i profumi del futuro. Si tratta di fragranze cosiddette funzionali, cioè in grado di svolgere una funzione specifica che va oltre la profumazione del corpo.

Lo scopo invece è quello di aiutare chi lo indossa a vivere meglio mediante l’attivazione di cellule cerebrali che, ad esempio, aiuterebbero il corpo ad essere più reattivo e performante oppure a mitigare il carattere e renderlo più calmo e sereno.

L’olfatto

Come il gusto, l’olfatto è uno dei sensi capaci di influenzare a volte anche azioni e atteggiamenti. Per questo, ad esempio, il profumo di caffè, inteso come fragranza, pare avere lo stesso effetto rinvigorente di una tazzina di miscela fumante.

Ecco perché moltissime aziende si lanciano nello studio e nella produzione di miscele capaci di stimolare il benessere e combattere stress e ansia. È un po’ come inseguire la stessa logica sottesa agli oli essenziali che si utilizzano in casa come evocatori di aromi che rimandano, ad esempio, al fresco o al pulito.

I più in voga sono certamente nella formulazione solida. Infatti, questi fanno parte di una nuova formula di cosmesi. Noi di Proiezionidiborsa ce ne siamo occupati di recente. Possiamo approfondire al seguente link: questa formula di cosmesi è la tendenza che decolla e che non possiamo perderci.

Di cosa si tratta

Grazie a particolarissimi estratti si riuscirebbe, infatti, a favorire l’aumento dell’attenzione e il miglioramento dell’umore. Così come ci sono fragranze per così dire calmanti che aiuterebbero a sminuire le contrarietà e i fattori di stress della vita ordinaria.

Altre ancora agirebbero sulla tensione e addirittura sulla difficoltà ad addormentarsi. Insomma degli elisir di supporto alle inefficienze caratteriali a volte responsabili di giornate tutte da dimenticare.

Ed è per questo che siamo tutti pazzi per questi profumi del futuro utili a ridurre stress e ansia. La sortita commerciale ma anche innovativa è presa in considerazione da alcune agenzie di stampa nazionale.

Dove trovarli

Sui più noti motori di ricerca, basta digitare la voce “profumi funzionali” e troviamo una serie di aziende che trattano questi profumi del benessere. Spesso sono realtà che nascono proprio per andare incontro a questa nuova esigenza: il profumo per sentirsi meglio frutto di miscele e formule differenti dal concetto classico. Non ci resta che provare!