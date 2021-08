La cucina dipende sicuramente dai gusti personali. Infatti, ognuno di noi ha di certo il proprio piatto preferito, da cui non riesce mai a separarsi per troppo tempo. Tuttavia, molte persone non riescono ad identificare una sola ricetta con quella più adatta a loro. In questo caso, ad arrivare in nostro soccorso, potrebbe essere l’astrologia. Infatti, pare che il mese in cui siamo nati potrebbe dirci qual è il piatto più adatto a noi per questa calda stagione.

Incredibile ma il nostro segno zodiacale potrà suggerirci il nostro piatto estivo preferito

Se siamo del segno dell’Ariete, non ci sarà nulla di meglio di una caprese ricca e saporita. Infatti, in questo modo, i nati sotto questo segno potranno apprezzare la leggerezza e la freschezza di questa ricetta. Un po’ di pepe o peperoncino la renderà perfetta per loro. Per il Leone, invece, un hamburger di pollo impreziosito con salse e spezie sarà davvero l’ideale per una serata d’agosto. Per il Sagittario, invece, non ci sarà nulla di meglio di una deliziosa salsa greca tzatziki, data la sua voglia di viaggiare e scoprire cose nuove.

Passiamo adesso ai segni di terra

Il Toro ama la buona cucina e i piatti ricchi. Proprio per questo, per lui una bella pasta salmone e panna sarà perfetta. La Vergine, invece, non potrà assolutamente fare a meno di una gustosissima pizza sulla sua tavola per una fantastica serata estiva. E per il Capricorno, invece, non ci sarà nulla di meglio che una fantastica poke bowl ricca di gusti diversi e speciali.

Vediamo poi cosa mangeranno quest’estate i segni d’aria

Per i Gemelli, non ci sarà nulla di meglio che trovare in tavola un gustoso sandwich con salmone, pomodorini, insalata e soia. Questo darà loro la carica giusta per affrontare la stagione. La Bilancia, invece, dato il suo rigore e il suo equilibrio, si troverà sicuramente benissimo con una fresca insalata di riso light ma gustosa. L’Aquario, invece, potrà gustare una deliziosa cena a base di salumi e formaggi, che lo renderanno felice e soddisfatto.

Concludiamo con i segni d’acqua

Il Cancro non potrebbe mai fare a meno della pasta al sugo per ricordare i sapori dell’infanzia e della tradizione, nostalgico com’è. Lo Scorpione, invece, si farà catturare dalla bontà delle fritture. Da quelle di mare, alle più semplici, questo è il piatto giusto per lui. E infine i pesci non potranno che deliziarsi con del fantastico sushi, data la sua voglia di gustare sempre cose nuove e particolari. Dunque, sembra incredibile ma il nostro segno zodiacale potrà suggerirci il nostro piatto estivo preferito!

