L’oroscopo interessa tantissime persone. In molti lo leggono ogni giorno e cercano di seguire i consigli che si trovano sulla schermata del loro segno. Per quanto alcuni possano considerare l’astrologia una scienza senza senso o fondamento, per altri si tratta di una questione davvero importante. Ed è a questi ultimi che vogliamo parlare oggi. Infatti, vorremo unire l’amore per i segni zodiacali a quella per lo stile e l’eleganza delle chiome e delle acconciature. Dunque, ecco quali sono i tagli di capelli perfetti per ogni segno zodiacale.

In cima alla lista troviamo Ariete e Gemelli

Ariete e Gemelli sono sicuramente due segni molto forti e determinati. E dunque gli si addice uno stile di impatto. Per questo motivo, i tagli di capelli consigliati sono il Bob o il Pixie. Queste acconciature infondono un senso di energia e dinamicità, caratteristiche che si adattano perfettamente a questi due segni zodiacali!

Andiamo sul classico, invece, per Toro e Cancro e sul rock per il Leone e lo Scorpione

Per quanto anche il Toro e il Cancro siano due segni molto forti, hanno sicuramente una parte emotiva più preponderante. E, proprio per questo motivo, il taglio perfetto sarebbe un classico lungo. Questa acconciatura infonde tranquillità ed eleganza. Per il Leone e lo Scorpione, invece, la storia cambia. Questi segni zodiacali amano l’attenzione e, quindi, si consiglia un taglio scalato lungo con un’acconciatura spettinata e voluminosa.

Vergine, Bilancia e Capricorno, l’eleganza è la chiave

Per la Vergine, la Bilancia e il Capricorno si consigliano dei tagli ordinati e raffinati. Quindi, dei capelli lunghi e pari saranno perfetti. Per i primi due segni, l’acconciatura perfetta è quella che prevede delle onde definite e morbide che ricadono sulle spalle. Per il secondo, invece, una coda bassa super elegante sarà sicuramente l’ideale!

La ribellione e l’originalità di Sagittario e Acquario

Parola d’ordine: originalità. Sagittario e Acquario sono due segni sicuramente riflessivi, ma anche fuori dagli schemi. Entrambi hanno una personalità molto forte e amano vivere dei periodi di ribellione. Per questo motivo, consigliamo per il Sagittario uno stilosissimo shag. Per l’Acquario, invece, un taglio corto e scalato con dei colori fuori dal comune!

Pesci, ricerchiamo la dolcezza

Il segno dei Pesci è famoso per la sua forte emotività e per la sua inconfondibile dolcezza. Per questo motivo, il taglio di capelli consigliato è un lungo ondulato con una frangia che incornici il viso. Questo tipo di taglio darà un’aria romantica al Pesci, che potrà essere incoronata da qualche accessorio colorato. Dunque, ecco quali sono i tagli di capelli perfetti per ogni segno zodiacale.

