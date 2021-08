L’alimentazione è alla base di una vita sana e il più possibile duratura. Abbiamo scoperto da poco che “questo è l’ortaggio migliore per prevenire tumori e stitichezza”. Inoltre, grazie ad precedente articolo, sappiamo invece che “la glicemia potrebbe essere ridotta facilmente con questo frutto squisito”. Ma come proteggere lo stomaco?

In questo articolo scopriremo che un alimento spesso sottovalutato può essere, invece, un prezioso alleato per la nostra salute, in particolare per lo stomaco. Vediamo perché.

In pochi sanno che il tumore allo stomaco potrebbe essere facilmente evitato con questo alimento

Crescendo abbiamo imparato a dare importanza all’alimentazione e alla salute. Cerchiamo di seguire una dieta variegata e mediterranea, cerchiamo di fare attività fisica e non dimentichiamo mai di fare qualche controllo di routine.

Abbiamo letto di recente che “basta 1 solo trucchetto per evitare fastidiosi bruciori di stomaco”. Ma come fare per prevenire problemi più gravi? Ci stupirà sapere che un recente studio ha portato alla luce l’importanza dell’aglio nella nostra alimentazione.

Infatti, in pochi sanno che il tumore allo stomaco potrebbe essere facilmente evitato con questo alimento. L’allicina, una molecola dell’aglio, protegge in modo naturale stomaco e colon e contrasta la formazione di possibili tumori. Attraverso il solo consumo dell’aglio potremo così evitare l’insorgenza di problemi più seri. Problemi che potrebbero modificare negativamente la nostra esistenza.

Ma come mangiarlo in modo ottimale?

Non rinunciamo alla bruschetta

Se vogliamo beneficiare al meglio di queste proprietà, dovremo tritare l’aglio o schiacciarlo. Non rinunciamo, quindi, ad una buona bruschetta con i pomodori. Schiacciando l’aglio sulla bruschetta, infatti, potremmo inserire nel modo più corretto questo prezioso alimento nella nostra dieta. Sentendone meno, però, il gusto forte e deciso che lo caratterizza.

In questo modo, oltre alla bontà, otterremo anche importanti benefici preziosi per la salute. Con un semplice e gustoso piatto estivo riusciremo, così, a prenderci cura della nostra salute.