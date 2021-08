Ci sono alcuni posti nel Mondo davvero fantastici che non aspettano altro di essere visitati da noi. Il Globo è talmente grande e ricco di posti che catturano il cuore, che a volte è difficile scegliere una meta per il nostro prossimo viaggio ma se stiamo pensando a una vacanza diversa, in un luogo lontano da casa, forse abbiamo l’idea giusta da proporre. Infatti, oggi vorremmo presentare una parte di mondo davvero bellissima, perfetta da condividere con la nostra dolce metà.

Questo luogo romantico mozzafiato e ricco di meraviglie ci farà subito innamorare follemente

Prendiamo il mappamondo e fermiamoci con il dito sul Brasile. Questo fantastico Stato, infatti, può offrire delle bellezze senza tempo. Una di queste è il Pão de Açúcar, noto a noi come Pan di Zucchero. Si tratta di una montagna dalla forma totalmente particolare, impossibile da non vedere con occhi ammaliati. Questo colle altissimo fa da spartiacque tra l’Oceano Atlantico e la Baia di Guanabara. C’è, però, un dibattito sul suo nome. Molti pensano, infatti, che si chiami così perché assomiglia tanto al dolce tipico brasiliano. Altri, invece, sono convinti venga da un termine usato dagli indigeni, che indica la parola alta collina.

La bellezza del posto e del paesaggio che lo circonda

Questo luogo, oggi, è fortunatamente facile da raggiungere. Infatti, il posto offre la possibilità di prendere una funivia per poter salire sul colle e ammirare la bellezza unica del paesaggio brasiliano. Si tratta di uno dei luoghi più romantici in tutto il Paese, soprattutto se andremo a vederlo al calar del sole. Inoltre, intorno al colle, potremo fare tantissime attività, dal trekking alla pesca, perciò non c’è mai da annoiarsi. Insomma, possiamo dirlo piuttosto con fermezza. Questo luogo romantico mozzafiato e ricco di meraviglie ci farà subito innamorare follemente!

