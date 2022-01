Le macchie di ruggine sui pavimenti sono spesso ostinate e difficili da rimuovere. Il processo è reso ancora più delicato dalla necessità di scegliere un solvente che non danneggi la superficie su cui lo si applica. In questo senso, la scelta di usare rimedi naturali piuttosto che prodotti comprati in ferramenta non cambia molto.

Anche del semplice succo di limone è abrasivo quando applicato su superfici di alcuni materiali. Proprio per questo, è importante informarsi e scegliere il rimedio più adatto per rimuovere la ruggine dal proprio pavimento. In questo caso vedremo che far sparire le macchie di ruggine dai pavimenti in ceramica è possibile con uno di questi 3 ingredienti che tutti hanno in casa.

Il bicarbonato di sodio

Tra verità e falsi miti, il bicarbonato di sodio è un prodotto che riveste una grande importanza nell’ambito delle pulizie ecologiche. Torna molto utile anche per rimuovere la ruggine da questo tipo di pavimentazioni. Per usarlo, basta sfregarlo energicamente sulla macchia, per poi lasciarlo agire e infine sciacquarlo via con acqua e un sapone neutro.

Aceto bianco puro

Irrorare la macchia con una generosa dose di aceto bianco puro. Lo si può fare aiutandosi con una spugnetta leggermente abrasiva. Lasciarlo agire per una notte intera e in seguito risciacquarlo con acqua tiepida. Se non basta, ripetere l’operazione più volte.

Succo di limone

L’acidità del succo di limone potrebbe intaccare la lucentezza di un pavimento in marmo. Invece, potrebbe rivelarsi l’ideale per rimuovere la dalla ceramica. Il procedimento consiste nel versare del succo di limone sulla macchia, attendere un’ora e sciacquarlo con acqua e sapone neutro. Ci si può aiutare sfregando delicatamente la ruggine, indebolita dall’azione del limone, con una retina di ferro per pentole.

I rimedi che abbiamo descritto si applicano a macchie recenti e di ridotte dimensioni. Potrebbero rivelarsi inefficaci se applicati su macchie di ruggine estese o molto vecchie. In quel caso sarebbe meglio ricorrere a prodotti appositamente studiati, prestando sempre attenzione ad acquistare solventi che non danneggino con il materiale di cui è composto il pavimento.