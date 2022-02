L’Italia è davvero un Paese strepitoso. La nostra Nazione, infatti, offre delle meraviglie più uniche che rare, che difficilmente si trovano così vicine le une alle altre in altri posti. Proprio per l’immensa fortuna che abbiamo, quindi, dovremmo cercare di conoscere il maggior numero di luoghi possibile e andare a vederli tutti. In questo modo, avremo la possibilità di entrare davvero in contatto con l’animo più profondo e tradizionale del nostro Paese, innamorandocene ogni secondo di più.

I luoghi incantevoli da vedere in Italia che non tutti ancora conoscono

Come abbiamo appena sottolineato, l’Italia è davvero piena di luoghi meravigliosi. Soprattutto, in questo caso, ci basterà pensare a tutti i piccoli e maestosi borghi che costellano il Paese. In questo nostro precedente articolo, avevamo già fatto riferimento a uno di questi, descrivendone ogni minimo dettaglio con attenzione. Oppure, in un altro articolo ancora, avevamo presentato un borgo che si differenzia dagli altri per i meravigliosi dipinti sparsi sui muri in giro per la città. Nella lista, poi, troviamo anche una particolarità davvero eccezionale che si trova in Toscana. Una schiera di case si staglia alla nostra vista ed è incredibile e mozzafiato questa cascata così unica, che racchiude le abitazioni di Collodi. Sicuramente, se riflettiamo bene sul nome, lo avremo già sentito. Si tratta del borgo, infatti, che ha dato i suoi natali proprio al famosissimo autore di Pinocchio, Carlo Lorenzini.

Incredibile e mozzafiato questa cascata così unica che non è fatta di acqua e che si trova proprio in Italia

Collodi è davvero un luogo che lascia meravigliati e stupiti. In provincia di Pescia, il borgo è noto anche per il suo legame con la famiglia Garzoni, da sempre in lotta con la guelfa Firenze. Dunque, in questo paese, avremo anche la possibilità di respirare storia vera e importante per l’Italia di un tempo. Ma la particolarità che salta subito all’occhio è proprio questa incessante cascata di case, che si riversano nella montagna. Inoltre, a Collodi potremo visitare anche la maestosa Villa Garzoni, con un fantastico giardino che ci farà davvero rimanere a bocca aperta. Insomma, per un weekend fuoriporta è certamente l’idea migliore e più azzeccata. Sicuramente ci innamoreremo come mai prima d’ora di questo borgo incantato e vorremo tornare a visitarlo il prima possibile.

