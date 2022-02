Sembra che questo periodo sia particolarmente prolifico per le serie TV. Infatti, ultimamente le piattaforme ne sono strabordanti e noi non potremo che esserne felici. Tra la varietà di scelta, ovviamente dovremmo anche iniziare a fare una selezione piuttosto accurata delle trame a cui dedicarci. Non è facile, infatti, riuscire a capire quale serie possa adattarsi in modo ideale ai nostri gusti. Per questo motivo, alcuni consigli potrebbero sicuramente rivelarsi utili e fondamentali. In questo modo, andremo a colpo sicuro, scegliendo delle trame e dei personaggi che di sicuro non ci deluderanno mai.

Le serie Netflix che ci tengono incollati allo schermo e che non possiamo perderci per nessun motivo

Come abbiamo già sottolineato, ci sono tantissime serie TV tra cui possiamo scegliere. Per aiutare nella selezione, abbiamo dato dei consigli in passato che potrebbero tornare davvero utili. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato ben 3 serie imperdibili su Netflix, che potrebbero tenerci incollati allo schermo. Ma ce ne sono altre che sicuramente potrebbero piacerci. E tra queste, ce n’è una in particolare di cui avevamo evidenziato già la bellezza e la trama avvincente in questo nostro precedente articolo. Stiamo parlando di Peaky Blinders, che sta per rilasciare la sua sesta stagione. Infatti, è stata finalmente annunciata la data di uscita di questa fantastica storia, che si svilupperà ancora di più nella nuova stagione e che renderà tutti felicissimi.

Finalmente annunciata la data di uscita di questa serie che ha mandato tutti in estasi e che sarà disponibile a breve

La Gran Bretagna è in fibrillazione. Finalmente, infatti, Peaky Blinders 6 ha una data di uscita. E il giorno previsto è proprio il 27 febbraio. Stiamo quindi parlando di un’attesa di pochissimi giorni, che finalmente regalerà ai fan più appassionati l’ultima emozionate stagione della serie. L’annuncio è arrivato in uno stile unico e indimenticabile, tipico dei Peaky Blinders. Infatti, la data è stata svelata con un murales enorme fatto proprio a Birmingham, luogo della serie, con Thomas raffigurato. Dal 27 febbraio, quindi, sarà possibile ammirare le nuove avventure del protagonista e dei suoi compagni sulla BBC.

Per quanto riguarda l’uscita su Netflix in Italia, invece, ci sarà da aspettare ancora un po’. Ma l’attesa non durerà tanto quanto crediamo. Sappiamo già che assisteremo a delle avventure mozzafiato, che riguarderanno Tommy e il resto della banda,e che non potremo che rimanere a bocca aperta. I colpi di scena, infatti, sono dietro l’angolo.

