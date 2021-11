Se in questi ultimi giorni ci siamo recati a fare una spesa completa, ci saremo sicuramente accorti di quanto potrebbero essere aumentati i prezzi. Il cosiddetto carrello pieno potrebbe essere veramente lievitato del 10/15%. I famosi rincari annunciati dai media si potrebbero veramente essere riversati sulla nostra spesa. Diventa quindi sempre più importante saper approfittare delle offerte, dei volantini e delle promozioni. Purtroppo, quando soprattutto frutta e verdura aumentano così tanto, si tende a comprare meno. E questo potrebbe voler dire rischiare di non portare più in tavola le famose 5 porzioni giornaliere così benefiche per la salute. E a proposito di costi e salute, è incredibile come potremmo abbassare il colesterolo con una lattina di cibo così economico.

Tra tutti i legumi di uso quotidiano, piselli e fagioli sono sicuramente i più gettonati. Oggi li troviamo comodamente pronti sia surgelati che inscatolati. Sono passati i tempi in cui vedevamo le nonne sbucciare piselli e fagioli per fare zuppe, minestroni e piatti salutari. Proprio i piselli, che sono il tema di questo nostro articolo, sono costantemente al centro delle ricerche mediche. Come possiamo ben vedere nell’articolo che alleghiamo, questi legumi sono veramente ricchi di nutrienti.

Incredibile come potremmo abbassare il colesterolo con una lattina di cibo così economico

I ricercatori concordano sul fatto che i piselli non solo abbasserebbero il colesterolo, come tutti legumi, ma sarebbero benefici anche per stomaco e intestino. La tabella dei nutrienti segnala nei piselli la presenza di:

ferro e calcio;

magnesio e potassio;

sodio e zinco;

fibre;

antiossidanti;

carboidrati;

proteine.

Come i fagioli, anche i piselli sarebbero quindi un alimento quasi completo. Dobbiamo considerare anche che questo alimento è particolarmente povero di calorie, ma ricco di acqua.

Una riserva di acido folico

Parliamo spesso dei piselli, oltre che per la loro bontà, per il contenuto di proteine e fibre. Come abbiamo visto anche sopra nel riassunto dei nutrienti. Pochi però ricordano che i piselli sarebbero particolarmente ricchi di acido folico. Parliamo di una vitamina, che fa parte di quelle del gruppo B, molto attiva nelle funzioni fisiologiche. Sottolineiamo che, come ricordano medici e ricercatori, l’acido folico è una di quelle sostanze fondamentali nella sintesi del nostro DNA. Non per niente, le mamme in dolce attesa, non dovrebbero mai far mancare l’acido folico al proprio bimbo durante la gravidanza. Come testimoniato nello studio qui riportato.

La sua importanza anche nel sistema nervoso

Gli studi scientifici riconoscono l’importanza dell’acido folico anche nel mantenimento dell’equilibrio del sistema nervoso. Potrebbe sembrare strano, ma una delle funzioni vitali della vitamina B è proprio questa. Senza poi contare che l’acido folico rappresenterebbe un valido alleato per la salute del nostro cuore.

